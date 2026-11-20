En una jornada con abundantes lluvias, que son siempre recibidas como una bendición para las actividades de campo y en un ambiente apto para buenos negocios, este jueves, en las instalaciones de Ganadera del Sur se cumplió con la 17° edición del remate de reproductores que organiza “Cabaña El Porvenir y Cabañas Invitadas”.

“Fueron presentados muy buenos productos. Tenemos clientes que hace 17 años que compran nuestros toros y vaquillonas, con una genética que está andando muy bien”, destacó Juan Pablo Macagno, que está al frente de Cabaña El Porvenir.

Su padre Rubén Macagno, junto al presidente de la consignataria Ganadera del Sur, Muse Abdallah, fueron los impulsores de este encuentro de las familias del campo.



Cinco cabañas expositoras y óptimas condiciones de compra para fortalecer el stock de reproductores, completaron el clima que se dio en esta jornada en la que salieron a la venta ejemplares de tres razas (Braford, Hereford y Angus).

Además del ‘martillo corrido’, hubo un momento de camaradería, de reconocimientos y de homenajes a clientes de Ganadera del Sur que han fallecido en los últimos meses.

“Nos sentimos como en casa la mayoría de los cabañeros, mientras más venimos más locales nos sentimos”, expresó Macagno que tiene su establecimiento en General Cabrera, en Córdoba.

“Este remate nació por impulso de mi padre y de Muse Abdallah de apostar a insertar el Angus en una tierra más de los Hereford y, de acuerdo a las últimas publicaciones de la Asociación Argentina de Angus, veía como está creciendo esta raza en San Luis”, destacó el productor.

Precisamente, el titular de Ganadera del Sur en un breve discurso antes de abrirse la subasta de toros y vaquillonas, agradeció el esfuerzo de los cabañeros de preparar animales, traerlos a esta zona y por las posibilidades comerciales que dieron. “Se dieron condiciones interesantes para mejorar e incorporar la genética que presentaron estas cabañas”, puntualizó Muse Abdallah.



El tradicional remate fue avalado por la Asociación Argentina de Angus. Acompañaron a Cabaña "El Porvenir", las cabañas "Los Algarrobos" de Willys S.A., Cabaña "Don Bernardo, Cabaña "Caldenes" y Cabaña "María Isabel".

Fotos: gentileza Sanluisconelcampo Villa Mercedes