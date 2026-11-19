La Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina (CIFRA) participó del tercer encuentro del Observatorio PyME, y expuso la situación que atraviesa el sector, en el que -advirtieron- el 38% de las empresas redujo personal, el 59% registró una caída de rentabilidad y más de la mitad de la capacidad instalada permanece ociosa.

Durante la jornada, encabezada por la diputada nacional Marcela Pagano, representantes de cámaras empresarias y distintos sectores productivos analizaron las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas argentinas, con especial preocupación por la caída de la actividad industrial, la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro de la rentabilidad.

En ese marco, CIFRA expuso la situación de la industria de la fundición, un sector que abastece de piezas y componentes a actividades estratégicas como la industria automotriz, la maquinaria agrícola, la energía y la producción de bienes de capital.

Según el último relevamiento de la entidad, correspondiente a octubre de 2026, el 37,93% de las fundiciones redujo su personal, mientras que apenas el 10,35% incorporó trabajadores.

“La industria de la fundición es el canario de la mina. Si quieren saber lo que le va a pasar a toda la cadena industrial dentro de algún tiempito, miren lo que le pasa a la industria de la fundición ahora. Nuestros socios están trabajando aproximadamente al 40% de su capacidad instalada, y cerca de la mitad de las empresas asociadas no están alcanzando el punto de equilibrio”, advirtió Pablo Gaspari, presidente de CIFRA.

El informe también refleja las dificultades económicas que enfrentan las empresas. El 58,6% registró una caída de su rentabilidad y el 44,8% no logró alcanzar el punto de equilibrio con su facturación.

A pesar de una mejora mensual en los niveles de actividad, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 47%, lo que significa que más de la mitad de la capacidad productiva del sector permanece ociosa.

La situación se enmarca en un retroceso sostenido de la industria fundidora argentina. La producción nacional pasó de 102.000 toneladas en 2023 a 55.000 en 2025, lo que representa una caída cercana al 46% en apenas dos años.

Desde la entidad advirtieron que esta contracción afecta no solo a las fundiciones, sino también a las cadenas industriales que dependen de sus productos.

Durante el encuentro, los representantes empresariales plantearon la necesidad de avanzar con herramientas legislativas que permitan aliviar la situación de las PyMEs y preservar el empleo formal.

Entre los temas abordados se destacó la propuesta de impulsar una ley de emergencia PyME, con medidas destinadas a sostener la actividad productiva y mejorar las condiciones de funcionamiento de las empresas.

La jornada también incluyó el análisis de un informe de Fundar, elaborado sobre la base de registros oficiales, que señala que la Argentina perdió 32.329 empleadores entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, un indicador del deterioro que atraviesa el entramado empresarial.

La participación de CIFRA en el Observatorio PyME forma parte del trabajo que la Cámara viene desarrollando para visibilizar la situación de la industria de la fundición y promover medidas que permitan recuperar la producción, sostener el empleo y preservar la capacidad industrial argentina.

Agencia Noticias Argentinas.