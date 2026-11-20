Franco Colapinto se ubicó en el noveno puesto en la FP2 del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, en una jornada que también tuvo a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, como escolta del líder George Russell (Mercedes).

Pese a lo llamativo del rendimiento en esta vigésimo primera fecha del calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial, el rendimiento de los monoplazas A526 se debe a la evolución del trazado, que fue secándose de manera constante a medida que avanzaban los minutos, convirtió a la tabla de tiempos en un parámetro muy relativo.

El escenario de la FP2 estuvo condicionado por lo sucedido en la primera práctica libre de la jornada, que resultó prácticamente nula debido a la acumulación de agua y el peligro que representaban los muros, al punto de que ningún corredor registró vueltas cronometradas y varios directamente permanecieron en los boxes.

Ya en la segunda salida, la escudería francesa en la que corre el piloto argentino—al igual que otros equipos— optó por esperar y mantuvo a sus autos detenidos durante los primeros 35 minutos, aguardando a que el asfalto ofreciera mejores condiciones de agarre.

Con el título mundial ya asegurado en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el gran atractivo del campeonato pasa por la lucha por el subcampeonato, que tiene como protagonistas a Max Verstappen (Red Bull, 279 puntos), George Russell (262), Lewis Hamilton (Ferrari, 261), Charles Leclerc (Ferrari, 249) y Lando Norris (McLaren, 246).

Cronograma en Las Vegas

Viernes 20 de noviembre:

Práctica libre 3: 9:30 PM

Sábado 21 de noviembre:

Clasificación: 1 AM

Domingo 22 de noviembre: