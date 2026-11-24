El Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol entró en su instancia decisiva con el inicio de los playoffs, donde ya se conoce a siete de los ocho clasificados a los cuartos de final.

El primer equipo en conseguir la clasificación fue Vélez, que sufrió y mucho para eliminar por penales a Belgrano de Córdoba, que es el último campeón del fútbol argentino.

Su rival en los cuartos de final será Independiente, que el sábado por la tarde dio el golpe en La Paternal para eliminar a Argentinos Juniors gracias al triunfo por 2-1.

Del mismo lado de la llave sobrevivieron Instituto de Córdoba y River, que protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final.

El equipo cordobés consiguió la clasificación gracias a su victoria 2-1 sobre Huracán, mientras que el "Millonario" venció 3-1 a Lanús en el Estadio Monumental.

El tercero de los cruces definidos es el de Rosario Central contra Barracas Central, que consiguieron la clasificación gracias a sus respectivos triunfos 3-1 contra Gimnasia de Mendoza y 1-0 frente a Defensa y Justicia.

El lunes, Gimnasia La Plata se impuso en un duelo memorable y cargado de emotividada Newell’s por 4-2, en el alargue.

En un partido que se disputó en el estadio Juan Carmelo Zerillo, el local ganó con los tantos de Ignacio Fernández, en 18 minutos del primer tiempo, Ignacio Miramón, en 27 del complemento, Franco Escobar en contra, a los ocho del primer tiempo suplementario, y Matías Melluso, en el séptimo minuto del segundo tiempo extra.

Para la “Lepra” había logrado igualar parcialmente en dos ocasiones con los penales de Walter Mazzantti, a los nueve y 34 del segundo tiempo.

La clasificación deposita a Gimnasia en los cuartos de final del Clausura, esperando por el ganador entre Boca e Independiente Rivadavia y con la ilusión más viva que nunca de ganar su primera liga en el profesionalismo.

De esta manera, queda solo un partido correspondientes a los octavos de final por disputar.

Boca, que viene de ganar la Copa Sudamericana, jugará en "La Bombonera" contra Independiente Rivadavia de Mendoza el miércoles a partir de las 21.

Los cruces definidos de cuartos de final