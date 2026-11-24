“La Cordobesa” es un paraje del departamento General Pedernera que está ubicado entre San José del Morro y La Toma, a unos 12 kilómetros de la Autopista 55. Está en la zona de la Ruta Provincial 33, en el trayecto que une Poste de Hierro con la “Estancia La Cordobesa”.

Y es allí donde, en estos días, las familias están viviendo con una preocupación que se repite con cada lluvia, porque no saber si van a poder salir o volver a sus casas.

El drama está centralizado en que el camino que los lleva a la escuela, al trabajo, al médico, al pueblo, se va achicando con cada tormenta, hasta que un día ya no es camino. Eso es lo que está ocurriendo en "La Cordobesa".

Cada vez que llueve, el agua se lleva parte del camino y vuelve a dejar socavones profundos. Así lo están publicando los propios vecinos en redes sociales, con fotos y videos que muestran la traza comida por el agua. En algunos tramos apenas queda una franja de tierra por donde antes pasaban los vehículos. Donde antes había camino, hoy hay una zanja. Donde antes se transitaba con tranquilidad, hoy se pasa con miedo.

La situación no es nueva, pero se agravó con el temporal de los últimos días. Las lluvias, que en San Luis dejaron registros totalmente inusuales para noviembre, con más de 80 milímetros en una sola noche en algunos puntos y con la crecida del Río Nuevo, terminaron de romper un camino que ya venía deteriorado.

Por eso el reclamo de los vecinos es claro y es urgente: un arreglo urgente, pero que dure. No un parche que la próxima lluvia se lleve de nuevo. Lo que piden es una obra de fondo: alteo de la traza, alcantarillas que dejen pasar el agua sin comerse el camino, y un mantenimiento en el tiempo. Que no se espere a que el camino desaparezca del todo para actuar.

Los vecinos y vecinas de “La Cordobesa” no piden privilegios. Solicitan poder transitar por un camino seguro, que no se desmorone con cada lluvia. Y lo piden ahora, antes de que la próxima tormenta deje a las familias sin salida.