Dylan Gatica quería estudiar para convertirse en maestro rural y construir su futuro en San Francisco del Monte de Oro. Su familia contó que ese proyecto dependía de la sede del Instituto Superior de Educación e Innovación (ISEI), cuya obra quedó paralizada y fue desmantelada, de acuerdo con el comunicado difundido por sus allegados.

En 2022 se había anunciado la construcción de un edificio para la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), que también albergaría al ISEI. Allí se formarían como docentes de primaria con orientación rural jóvenes del departamento Ayacucho.

La obra no se concretó. Según la convocatoria difundida por la familia, a mediados de 2026 el proyecto fue desmantelado y la localidad quedó sin el edificio ni la oferta educativa prevista. Los familiares plantearon que esa situación redujo las posibilidades de estudiar y formarse sin dejar el pueblo.

El reclamo por la recuperación de la sede y de las propuestas de educación terciaria y formación en oficios acompaña el pedido de justicia por el asesinato de Dylan, ocurrido el 17 de noviembre. Para sus allegados, el joven había encontrado en la docencia rural un camino para desarrollar su vida en San Francisco.