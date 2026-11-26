Cuatro estudiantes de 7º año de la Escuela Técnica Nº 28 “Gral. Juan Martín de Pueyrredón”, de La Toma, alcanzaron el primer puesto en la final nacional del certamen educativo Samsung Solve for Tomorrow 2026. El equipo, integrado por María Carranza Reich, Victoria Soloa, Francisco Herrera y Lucas Hains López, obtuvo el máximo galardón con “EducInclusiva IA”, una herramienta tecnológica que utiliza inteligencia artificial para personalizar materiales pedagógicos bajo la premisa de que “nadie se quede afuera”.

La instancia decisiva se desarrolló este jueves por la mañana en el Museo Amalia Lacroze de Fortabat, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, la delegación puntana expuso su proyecto ante el jurado en el pitch final, instancia a la que llegaron tras superar distintas etapas de cocreación, desarrollo de prototipos y votación pública, quedando seleccionados entre los cinco mejores trabajos sobre un total de 806 propuestas presentadas en toda Argentina.

El proyecto nació a partir de una metodología de design thinking con el objetivo de facilitar el aprendizaje y garantizar la accesibilidad en el aula. La aplicación funciona mediante un sistema articulado en tres instancias: en primer lugar, una psicopedagoga configura el perfil de cada alumno según sus características y modos de aprender; luego, el docente carga el material de estudio sin necesidad de alterar su dinámica habitual de trabajo; finalmente, el estudiante recibe el contenido adaptado con recursos acordes a sus necesidades.

El equipo contó con el acompañamiento pedagógico y técnico de los docentes Raúl Ricardo Ginart y Andrés Plandolit. Ginart, quien viajó junto a los jóvenes a Buenos Aires, resaltó en diálogo con Identidad Tomense la solidez de la exposición final y el horizonte que se abre tras el certamen: “El pitch final salió perfecto. Nos llevamos un teléfono cada uno, pero también otra cosa importante: la posibilidad de que el proyecto crezca”. En ese sentido, el docente adelantó que ya establecieron contactos con referentes del Ministerio de Educación de la Nación y recibieron invitaciones para difundir la iniciativa en medios nacionales.

Por su parte, los alumnos celebraron la distinción luego de meses de trabajo intenso que incluyeron instancias de preparación a distancia. “Trabajamos mucho con los profes Raúl y Andrés. Es increíble porque una parte de la presentación previa la tuvimos que hacer mientras estábamos de viaje de egresados en Brasil”, comentó Lucas Hains López tras recibir el premio, que incluyó un teléfono Samsung S25 Fan Edition para cada integrante. En tanto, Victoria Soloa, oriunda de Naschel, expresó la emoción del grupo ante la repercusión obtenida: “Estamos muy emocionados y nos tocó dar notas por todos lados. Todavía no caemos”.

El programa Samsung Solve for Tomorrow promueve el desarrollo de soluciones innovadoras con enfoque STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas— en escuelas secundarias públicas del país, incentivando a los jóvenes a abordar problemáticas reales de sus comunidades mediante el trabajo colaborativo y el uso de nuevas tecnologías.

Con información de Identidad Tomense/Redacción.