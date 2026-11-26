El jueves 12 de noviembre, Jensen Huang renunció como presidente, CEO y miembro del directorio de Nvidia, la empresa que cofundó hace 33 años. El martes 17, durante la presentación de resultados, el nuevo presidente del directorio, Harvey Jones, dijo que no pensaban reincorporarlo. El lunes 23 lo reincorporaron por unanimidad como CEO, presidente y director. Seis días entre el "no" y el "sí", once fuera de la empresa.

En ese lapso, el valor de mercado de Nvidia perdió cerca de dos billones de dólares, según CNN. El día del regreso, la acción subió 31,5%, lo que según NBC significó unos 950.000 millones de dólares de valor agregado en una sola rueda, la mayor ganancia diaria de capitalización de la historia. El Nasdaq subió 6,5% y el S&P 500 4,7%, su mejor día desde abril de 2025. Hay países que no logran esa volatilidad en una década.

Y después vino el martes.

El martes 24, Nvidia cayó 5,9%. Los semiconductores devolvieron casi dos tercios de lo que habían subido el lunes: el índice SOX cayó 7,9% tras subir 14%, y Micron perdió 11%. Según TheStreet, el castigo se concentró en tecnología: dos tercios de las acciones del S&P 500 subieron ese día. El dinero no huyó del mercado. Huyó de la IA.

El miércoles 25 fue peor y mejor a la vez. Al abrir, el Nasdaq llegó a caer 4,6%, el S&P 500 3,2% y el Dow más de 1.100 puntos. Al cierre, el Dow terminó arriba (0,3%), el S&P 500 cayó 0,25% y el Nasdaq 0,62%. Nvidia cerró con una baja de casi 4%.

Lo que cambió entre el martes 17 y el lunes 23 no fue la investigación. Sigue abierta, y según AP Huang debe presentarse el 1 de diciembre ante tres comités de la Cámara de Representantes. El abogado general Tim Teter lo hace el 2, y el Senado pidió una audiencia pública el 3. Algunos medios mencionan además investigaciones de la SEC y del Departamento de Justicia a Megaspeed, la cliente de Singapur, pero son datos de pocas fuentes y conviene tratarlos con cautela.

Lo que cambió, entonces, fue el precio. Cuando la cotización te devuelve el puesto, el gobierno corporativo pasa a ser una función del Nasdaq.

El 17 de noviembre Nvidia presentó el primer balance sin Huang. Los ingresos trimestrales subieron más de 100% interanual, los compromisos de suministro pasaron de 279.000 a 390.000 millones de dólares y la compañía elevó sus previsiones de ventas. Y aun así, la acción cayó casi 3% tras la publicación.

Bloomberg lo resumió así: Wall Street creyó que esos números calmarían los temores de burbuja, y no fue así. Nadie discute que Nvidia gana dinero. Lo que el mercado discute es qué hay alrededor.

El temor tiene nombre técnico: financiación circular. Los fabricantes de chips y las grandes tecnológicas invierten en, garantizan o financian a clientes más chicos y más riesgosos, que después les compran chips. Si uno se debilita, arrastra a los demás. Los analistas anticipaban que Colette Kress, la directora financiera que quedó a cargo como CEO interina, tendría que explicar si Nvidia piensa continuar con esos acuerdos.

Detrás hay un cambio de método. Durante años las tecnológicas financiaron la IA con caja. Ahora se endeudan. Según el IESE, los cinco grandes hiper escaladores pasaron de emitir unos 20.000 millones de dólares en bonos a 109.000 millones en 2025, y en los primeros cuatro meses y medio de este año ya llevaban 152.000 millones. Según S&P Global Market Intelligence, entre bonos y acciones nuevas esas empresas juntaron 326.000 millones de dólares hasta fines de octubre. La propia Nvidia salió al mercado en junio por 25.000 millones, su primera emisión desde 2021.

El bono a 10 años de Estados Unidos hizo en noviembre algo que parece contradictorio. El 19 cerró en 5,051%. Esta semana, con la tecnología cayendo, bajó por debajo de 5%: terminó el martes en 4,93% y el miércoles, antes del dato de inflación, rondaba 4,85%. Cuando la IA asusta, el dinero busca refugio en el Tesoro y el rendimiento baja.

Esa es una de dos fuerzas, y operan en plazos distintos. En el corto plazo, el pánico en tecnología manda dinero a los bonos y baja los rendimientos. En el largo plazo, la deuda que emiten las tecnológicas compite con la del Tesoro por el mismo dinero y los empuja hacia arriba. Según el analista Yardeni, el capital que va a bonos corporativos es capital que no va a bonos del Tesoro, y los rendimientos de estos últimos tienen que subir para equilibrar el mercado.

No es un consenso. MSCI sostuvo en septiembre que, con los spreads de los hiperescaladores cerca de niveles normales de grado de inversión, el canal de competencia directa con el Tesoro se debilitó. El boom de la IA aporta presión, pero no explica por sí solo el 5%.

Las causas de fondo son varias. La inflación PCE de octubre fue de 3,8% interanual, con la subyacente en 3,3% contra 3,2% previsto. La Reserva Federal, con Warsh como presidente, subió tasas en septiembre por primera vez desde 2023 y el mercado descuenta otra suba el 8 y 9 de diciembre. A eso se suma la escalada de la guerra comercial que anunció Trump.

Con rendimientos altos, el efecto sobre las tecnológicas es mecánico. Tasas más altas reducen el valor presente de las ganancias futuras, y la IA, que vende promesas a diez años, es el sector más sensible. El 15 de octubre, con el bono a 10 años cerca de 5,34%, el costo de asegurarse contra el impago de CoreWeave y de Oracle subió con fuerza.

Visto desde ahí, el episodio cobra otro sentido. Un sistema que se sostiene en acuerdos circulares, con financiación cada vez más cara, se sostiene en confianza. Y esa confianza quedó depositada en una persona.

Por eso la renuncia pegó donde pegó. La acción perdió valor no porque la tecnología o el negocio hubieran cambiado, sino porque el mercado sintió que se movía la pieza que sostenía el relato. Por eso el regreso produjo un alivio proporcional. El mercado pareció pedir la cara y no el balance.

Pero una cara, aun recuperada, no paga deudas. El alivio del lunes se fue en dos ruedas, y lo del martes y el miércoles sugiere que parte de la caída previa era miedo por lo que viene después de Huang, no por Huang.

El cierre

Huang volvió el lunes. El mercado le dio un día de alivio. El miércoles ya estaba otra vez mirando la deuda, y la deuda no depende de quién ocupe el sillón.

Para quienes miramos esto desde la Argentina, la lección es doble. Cuando el mundo se asusta por la IA, el dinero corre hacia el Tesoro y sale de los emergentes. Y cuando el costo del dinero sube, el que más sufre es el que más debe. Que un directorio deba reincorporar a su fundador para calmar a los mercados es una anécdota. Que un país entero dependa de que ese mercado no se asuste, es otra cosa.