Con una peineta de su madre como micrófono, algunos casettes que siempre estuvieron en su casa, una mesa, una silla, su voz y no mucho más, Daniel Cayuman jugaba de niño a hacer radio. Aquel juego que se convirtió en profesión marcó la vida de uno de los comunicadores musicales más persistentes de la radio de la provincia, moldeador fónico de una forma de pensar que tiene estilo propio y horizontes claros.

Al periodista y conductor le cuesta estar del lado del entrevistado, acostumbrado a ser él quien hace las preguntas como lo hizo en las más de las 150 entrevistas que concretó a bandas nacionales e internacionales en sus ciclos. Sin embargo, distendido, contó que nació en Lanús y que a los 8 años llegó a San Luis porque su madre entró a trabajar en una empresa radicada con la Promoción Industrial.

“De todos modos, San Luis no era ajeno para nosotros. Mi abuela había nacido acá así que teníamos conocimiento de la provincia”, dijo el conductor, quien se siente un puntano más. De hecho, si tiene que recordar algo de sus primeros años escolares la Rosario Mercedes Simón está por encima de la escuela 56 de Lanús Oeste, donde hizo primero y segundo grado.

La vida es aprendizaje. El que piensa que se las sabe todas, en el periodismo y como padre, como parte de una familia, comente un error”.

Cayuman dice que es de una generación que creció con poca televisión, debido a que por entonces los “dibujitos animados” estaban delimitados a solo una hora de la programación, lo que le permitió estar mucho tiempo en la calle, con sus amigos. “Podíamos estar a las 10 de la noche jugando a las escondidas y no pasaba nada”.

Pero el juego que más le interesaba al pequeño Daniel no estaba en calle sino adentro de su casa donde imitaba a los locutores de la radio AM y ponía música de “Los abuelos de la nada”, influenciado por su tía; y de “Sumo”, la banda que escuchaba su madre.

A los 49 años, Daniel tiene una trayectoria impecable en la radiofonía puntana, asentado en Radio Universidad, donde es columnista y mantiene “Rock del país”, el clásico de la radio local que ya lleva 17 años de vida y que es la consecuencia de “Influencias rock”, el ciclo que el periodista encabezó durante cinco temporadas y que es considerado el germen del éxito actual.

El salto de la radio con juguetes a los micrófones reales no fue fácil para Cayuman, quien desde sus inicios tenía en claro que su posible audiencia era específica y que los programas instalados en el dial destinaban a lo sumo segmentos pequeños al rock. Pero también sabía el comunicador que su manera de hacer periodismo era con visión propia, sin ser un mero lector de las noticias que se producían en Buenos Aires.

“Yo quería dar mi punto de vista desde San Luis, porque vivo en San Luis y me interesan las cosas que pasan acá”, recordó el locutor, quien cuando tiene que analizar el ambiente rockero de la provincia hace una diferencia entre la cuestión artística y las dificultades comerciales con que se encuentran las bandas locales para difundir sus trabajos.

La distancia geográfica con Buenos Aires fue un escollo que la tecnología moderó, pero los grandes festivales, las grandes decisiones, los sellos siguen con ese espacio geográfico. Por el contrario, Daniel cree que las agrupaciones puntanas “no tienen nada que envidiarle” a nivel a artístico a las nacionales. De ahora y de antes nombra a los villamercedinos de Napa Surfers, a La Piedra y a “Houdini” como ejemplos a seguir.

Además de la radio, los cuatro hijos del periodista ocupan sus horas y su dedicación. Como a mantener a la audiencia entretenida, Cayuman tuvo que aprender a ser padre en el camino y a edad temprana. “Fui papá joven, a los 18 años. Y todo nos costó mucho por lo económico y porque había muchas cosas que no sabía”.

Ahora, Daniel es el orgulloso papá de cuatro hijos con los que comparte la mayor parte del tiempo posible con la idea aún presente de que el crecimiento tiene que ser paralelo. Solo el menor de los chicos queda en la secundaria.

Aprender a ser papá y a conducir y producir un ciclo radial fue parte de lo que le dejó el recorrido, pero si hay algo aferrado en Cayuman son sus convicciones y sus formas de ver las cosas. Y en ese punto considera que la vida es un aprendizaje continuo. "El que piensa que se las sabe todas, en el periodismo y como padre, como parte de una familia, comente un error”.

Así como analiza a las bandas, el periodista tiene el oficio suficiente para mirar al costado y observar la profesión desde adentro. En es punto dijo que “no me gustan los títeres, los serviles”. Aclaró que la mayor riqueza del periodista es ser creíble y encontró en San Luis algunos colegas que aumentaron su patrimonio a costar de servir al poder de turno. “Eso es lo que más me incomoda”, disparó.

Por el resto, trata de disfrutar su tarea, agigantar su caudal informativo, estar actualizado de las nuevas tendencias musicales, mantener la comunicación con la gente y responder a la exigencia resumida en una farse, que es también una forma de trabajo: “Cuando terminamos un programa que estuvo bueno, nos felicitamos, pero también nos proponemos hacer lo mismo o mejor al día siguiente. Y al otro”.