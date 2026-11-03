Por primera vez, siete chicos de San Luis irán a la final de las Olimpiadas de Matemáticas

El interés por las Matemáticas que tienen los alumnos de San Luis se vio reflejado en un número, justamente. El siete, una cifra tan especial para la ciencia exacta (es el primer número primo y es considerado "el engreído"), también es significante para la participación de alumnos puntanos en la próxima Olimpiada Matemática Argentina.

Esa fue la cantidad de jóvenes que clasificaron para la fase final de la competencia, que se desarrollará del 15 al 19 de noviembre en La Falda, donde se realizan todas los encuentros definitorios.

Es la primera vez que tantos participantes de la provincia llegan de la instancia regional a las instancias decisivas. Tres alumnos concurren a establecimientos de la ciudad de San Luis, tres van a la misma escuela de Juana Koslay y solo uno pertenece a una escuela de Merlo. Todos los competidores de la provincia asisten a establecimientos privados.

El Instituto San Vicente es el que más aportó a la etapa final, con tres alumnos. Ellos son Stefano Adaro y Antonio Puebla por el Nivel 1; y Joaquim Robertino Lucero, quien ya tiene experiencia en las finales de las Olimpiadas, por el Nivel 2.

Piero Borsotti, del Instituto Monseñor Orzali, de Merlo, completa el Nivel 1; en tanto que Agustín Escudero Liendo y Santiago Pacheo Berardi, del Instituto Causay, y Jeremías Max Savanco Trento, del Instituto Privado San Marino; son los otros alumnos que irán al Nivel 2.