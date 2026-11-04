Las que dedican horas y todo su cariño a rescatar animales abandonados

No salen en actos. Salen de noche, con linterna, porque alguien avisó en el grupo: "Tiraron una caja en la ruta". En Potrero son las chicas de Amor Can. Vecinas que se conocen del barrio, que se armaron solas para que los perritos perdidos vuelvan a su casa. En La Florida y en los parajes del dique son otras, con otros nombres, pero con la misma lógica. A orillas del Río Quinto pasa igual. Son todas mujeres. Casi siempre mujeres.

El refugio más conocido de este trabajo invisible es Arka Refugio, un espacio independiente de rescate y asistencia de animales en San Luis que hoy atraviesa una situación económica crítica por la caída de las donaciones.

No es el único. En Villa Mercedes está Caneritos. Eleonora Olguín es una de las veinte integrantes de Caneritos. Todos los sábados están en la Plaza del Sesquicentenario, de 10 a 18, con los perritos del refugio para que alguien los mire y se los lleve. De forma independiente se unieron con un grupo de amigos y formaron Caneritos Villamercedinos. Los jóvenes todos los fines de semana rescatan a perros de la canera y los ofrecen en adopción. Empezaron el 25 de julio de 2015 para ayudar a los animales del Refugio de Contención Animal, y todavía están.

¿Cómo hacen? Se avisan por WhatsApp. Una foto, una ubicación. "Caniche mojado en la rotonda". "Gatita con crías en el baldío de La Florida". Y se activa la red. Quién tiene auto, quién puede darle tránsito una noche, quién tiene un poco de alimento. Y después viene lo más difícil: pagar.

La rescatista independiente Gabi Rasgido acumula una deuda de $1.500.000 en Veterinaria Roca, donde quedó suspendida su cuenta corriente. Con rifas y donaciones logró reunir $600.000. El monto corresponde a tratamientos, cirugías y curaciones de los animales que sacó de la calle.

Todas están igual. Una rifa con 23 premios donados por vecinos - un voucher de peluquería, mates, plantitas - a 100 pesos el número. Una venta de tortas. Una alcancía en el almacén. No piden un plan. Piden tránsito, balanceado, que alguien adopte y no compre.

En la capital, las tres agrupaciones más grandes - Fundación San Francisco, Arka de Refugio y Proteccionistas Independientes San Luis - muchas veces se juntan porque solas no dan abasto.

Esta nota es para ellas. Para las que a las once de la noche están curando una bichera, para las que tienen cinco perros y dos gatos en tránsito, aunque viven en un monoambiente.

Si querés ayudar, no hace falta plata. Caneritos recibe mantas. Amor Can necesita traslados. Arka necesita balanceado. Y todas necesitan que adoptemos con responsabilidad.