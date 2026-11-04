El sueldo de un docente puntano cubre apenas el 70% de la canasta

El economista Norberto Itzcovich publicó la placa que resume lo que está pasando con el bolsillo de los docentes de la región: en junio de 2026, el salario mensual de bolsillo de un maestro de grado, jornada simple, fue de $1.012.511.

El sueldo básico de ese mismo cargo era de apenas $254.407. Es decir, solo una cuarta parte del total. El resto son adicionales, sumas fijas, incentivos y otros conceptos que no van al básico y, por lo tanto, no impactan igual en el aguinaldo ni en la jubilación. Esa es una de las quejas históricas de los gremios. Pero el dato que más duele está abajo, en rojo: -52,3% de poder adquisitivo respecto de septiembre de 2023, descontada la inflación regional.

En otras palabras: hoy el mismo sueldo compra poco más de la mitad de lo que compraba hace menos de tres años. La canasta que no se cubre La Canasta Básica Total (CBT) regional para un hogar de 4 integrantes era en junio de $1.441.909. Con su sueldo de bolsillo, el docente cubre 0,70 canastas. O el 70,2% de una sola canasta.

Le faltan $429.398 cada mes solo para llegar a la línea de pobreza. Sin contar alquiler, sin contar deudas, sin contar que muchos docentes tienen que pagar transporte para llegar a escuelas rurales, fotocopias, materiales o internet para planificar. La placa lo grafica con una familia de cuatro siluetas: tres pintadas y una en gris. Esa que queda en gris es la parte de la familia que el sueldo ya no alcanza a alimentar.

No es un caso aislado. El dato de Itzcovich coincide con lo que vienen denunciando los gremios puntanos con otras metodologías. La UTEP calculó que entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 el haber neto de un maestro de grado perdió un 55,75% de su valor real, con una brecha de más de $205.900 por mes. Y un relevamiento del economista Alejandro Morduchowicz, citado en un documento de junio de 2026, ubicó a San Luis como la provincia con mayor caída del salario real docente del país entre 2023 y 2026, con una pérdida del 51,5%.

El informe nacional de la Secretaría de Educación de la Nación también lo muestra: a junio de 2026, el salario bruto jurisdiccional para ese mismo cargo testigo en San Luis era de $1.167.209,25, por debajo de San Juan ($1.418.350,50) y por encima de Mendoza ($935.449,89), la última del país. El bolsillo, después de los descuentos, es todavía menor: los $1.012.511 de la placa de Itzcovich.

¿Qué significa en la vida real?

Una maestra que enseña a leer y a escribir, que corrige a la noche y que muchas veces pone de su bolsillo para que el aula funcione, termina el mes eligiendo qué pagar.

Significa que el Día del Maestro Rural Sanluiseño, que el gobernador Claudio Poggi saludó este mismo día en sus redes, se celebra con docentes que en muchos casos tienen que tomar otro cargo, dar clases particulares o endeudarse para llegar a fin de mes.

Significa que el ajuste no se ve solo en una planilla. Se ve en la heladera, en la lista del supermercado y en la angustia de no llegar.

Como resume Itzcovich en otras intervenciones, el problema no es solo salarial: cuando las familias tienen cada vez menos ingresos para comprar, se cae el consumo, se pierden empleos y se cierran emprendimientos. El sueldo docente no es solo el sueldo de un docente. Es plata que circula en el almacén, en la verdulería, en el kiosco de la esquina.

Hoy, esa plata no alcanza. Y por eso la placa que difundió el economista duele tanto: porque no habla de porcentajes abstractos. Habla de una familia de cuatro que con un sueldo docente entero no puede cubrir ni una canasta completa.