  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

28°SAN LUIS - Lunes 09 de Noviembre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

28°SAN LUIS - Lunes 09 de Noviembre de 2026

EN VIVO

Un caso urgente

Impulsan una rifa solidaria para una joven con una enfermedad infrecuente

La joven es de La Toma y padece una patología que hace que se desarrrollen múltiples tumores en los nervios. Necesita fondos para afrontar su tratamiento médico en Buenos Aires.

Por redacción
| 07 de noviembre de 2026
La joven necesita de la ayuda de todos. Foto: redes sociales.

Reina Vera Pallero, una joven de La Toma, atraviesa un complejo cuadro de salud debido a la schwanomatosis, una patología poco frecuente que provoca el desarrollo de múltiples tumores en los nervios.

 

 

A raíz de una tumoración ubicada en la zona de la columna lumbar, padece dolores intensos que requieren medicación permanente, lo que motivó su derivación de urgencia a la ciudad de Buenos Aires en búsqueda de un tratamiento que mejore su calidad de vida.

 

 

Todo lo que tenés que saber sobre la rifa. Foto: redes sociales. 

 

 

Ante los costos y las necesidades que demanda este proceso médico en otra provincia, sus allegados organizaron una gran rifa solidaria para recaudar fondos y acompañarla en este camino.

 

 

El valor del número es de $3.000 y cuenta con premios para quienes colaboren: el primer premio es un cordero, el segundo una mesa servida y el tercero una canasta navideña. El sorteo se realizará una vez que se complete la venta de todos los números impresos disponibles.

 

 

Reina necesita de la solidaridad de todos. Foto: redes sociales. 

 

 

Quienes deseen adquirir un bono o realizar un aporte económico para colaborar con Reina pueden comunicarse al teléfono 2664 004979 o mediante transferencia al alias de Mercado Pago: lidia.pallero.2026

 

 

Toda ayuda es fundamental para su recuperación.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo