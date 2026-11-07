Impulsan una rifa solidaria para una joven con una enfermedad infrecuente
La joven es de La Toma y padece una patología que hace que se desarrrollen múltiples tumores en los nervios. Necesita fondos para afrontar su tratamiento médico en Buenos Aires.
Reina Vera Pallero, una joven de La Toma, atraviesa un complejo cuadro de salud debido a la schwanomatosis, una patología poco frecuente que provoca el desarrollo de múltiples tumores en los nervios.
A raíz de una tumoración ubicada en la zona de la columna lumbar, padece dolores intensos que requieren medicación permanente, lo que motivó su derivación de urgencia a la ciudad de Buenos Aires en búsqueda de un tratamiento que mejore su calidad de vida.
Ante los costos y las necesidades que demanda este proceso médico en otra provincia, sus allegados organizaron una gran rifa solidaria para recaudar fondos y acompañarla en este camino.
El valor del número es de $3.000 y cuenta con premios para quienes colaboren: el primer premio es un cordero, el segundo una mesa servida y el tercero una canasta navideña. El sorteo se realizará una vez que se complete la venta de todos los números impresos disponibles.
Quienes deseen adquirir un bono o realizar un aporte económico para colaborar con Reina pueden comunicarse al teléfono 2664 004979 o mediante transferencia al alias de Mercado Pago: lidia.pallero.2026
Toda ayuda es fundamental para su recuperación.
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