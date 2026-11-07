Impulsan una rifa solidaria para una joven con una enfermedad infrecuente

La joven necesita de la ayuda de todos. Foto: redes sociales.

Reina Vera Pallero, una joven de La Toma, atraviesa un complejo cuadro de salud debido a la schwanomatosis, una patología poco frecuente que provoca el desarrollo de múltiples tumores en los nervios.

A raíz de una tumoración ubicada en la zona de la columna lumbar, padece dolores intensos que requieren medicación permanente, lo que motivó su derivación de urgencia a la ciudad de Buenos Aires en búsqueda de un tratamiento que mejore su calidad de vida.

Todo lo que tenés que saber sobre la rifa. Foto: redes sociales.

Ante los costos y las necesidades que demanda este proceso médico en otra provincia, sus allegados organizaron una gran rifa solidaria para recaudar fondos y acompañarla en este camino.

El valor del número es de $3.000 y cuenta con premios para quienes colaboren: el primer premio es un cordero, el segundo una mesa servida y el tercero una canasta navideña. El sorteo se realizará una vez que se complete la venta de todos los números impresos disponibles.

Reina necesita de la solidaridad de todos. Foto: redes sociales.

Quienes deseen adquirir un bono o realizar un aporte económico para colaborar con Reina pueden comunicarse al teléfono 2664 004979 o mediante transferencia al alias de Mercado Pago: lidia.pallero.2026

Toda ayuda es fundamental para su recuperación.