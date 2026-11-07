Cajas navideñas: los precios promedian entre 10 mil y 30 mil pesos

En uno de los supermercados recorridos, los productos más promocionados son las cajas navideñas, la sidra y el pan dulce. Foto: El Diario.

A menos de 50 días para Navidad, el espíritu de celebración ya desembarcó en los supermercados de la capital. Sorprendentemente, a mediados de octubre varios establecimientos comenzaron a exhibir en sus góndolas pan dulce, budines y sidras, buscando anticipar la demanda. En este contexto, un sondeo realizado por El Diario de la República en distintos comercios locales constató que el costo promedio de las cajas navideñas oscila entre los 10 mil y los 30 mil pesos, aunque los valores varían significativamente de acuerdo con las marcas y la cantidad de productos incluidos.

En la gama económica, una de las opciones más accesibles se comercializa a 9.500 pesos e incluye cinco artículos básicos: una sidra etiqueta blanca Del Valle de 720 cc, un budín marmolado Condesa de 160 g, una garrapiñada de maní Bulnez de 70 g, un pan dulce con frutas Pamela de 400 g y un turrón de maní Bulnez.

Por su parte, la alternativa intermedia se ubica en los 27.900 pesos e integra productos de mayor volumen y calidad, como un vino tinto Alma Mora, un espumante extra brut Navarro Correas, un budín marmolado Steinhauser de 250 g, garrapiñada de maní Georgalos, maní con chocolate Bonafide, un pan dulce Marcolla de 500 g, un postre Mantecol de 111 g y un turrón cremona Bonafide.

Para quienes buscan opciones premium, el mercado también ofrece cajas compuestas por artículos de primeras marcas que alcanzan los 52 mil pesos.

En las góndolas individuales, los precios también reflejan una amplia variedad: una sidra La Victoria cotiza en 3.562 pesos, un pan dulce Bulnez en 2.990 pesos, un budín de la misma marca de 80 gramos se consigue por 1.990 pesos y una garrapiñada Bonafide de 80 gramos cuesta 1.330 pesos. Estos datos configuran un promedio, desde ahí todo varía según las marcas y los comercios. De hecho, los valores varían notablemente en despensas barriales.

Durante la recorrida, los consumidores expresaron sus miradas sobre los costos y las expectativas para el cierre del año. Horacio, un vecino de la capital que realizaba compras en la zona céntrica, manifestó el impacto de la crisis en el ánimo familiar: “Esta, como las últimas navidades, hay poco por celebrar. Triste Navidad. Yo en mi caso voy a tratar de comprar una caja, como para no pasar así nomás la noche y al menos tener un brindis en la mesa”.

Por su parte, Judith reflexionó sobre la situación laboral y la contracción del consumo: “Estoy esperando que me den caja en mi trabajo. Yo trabajo en el sector privado y la última vez vino un poco más chica de lo común, pero me dieron; veremos este año. Es el reflejo de lo que pasa en la calle; una tiene la suerte, medida o no, de comprar algo, pero muchos tendrán una Navidad vacía”.

La anticipación en las compras también fue la estrategia elegida por pobladores del interior provincial. Raquel, una vecina que viajó a la capital por razones de salud, decidió aprovechar la oportunidad para abastecerse antes de tiempo: “La diferencia de precios no es muy variada con mi pueblo, compré por una cuestión de comodidad, ya estaba acá, aprovechando el viaje. Pero sí creo que compré más barato de lo que va a estar a fin de año, calculo”.

En los supermercados confían en que las ventas registren un repunte a medida que se aproximen las fechas festivas. Sin embargo, en medio de las dificultades económicas, los puntanos cuidan cada peso y miden sus gastos con cautela. Habrá que ver cómo evoluciona la demanda en las próximas semanas y si el movimiento comercial logra reactivarse antes de fin de año.