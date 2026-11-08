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Un día histórico

El Papa León llega a la Argentina con un mensaje de paz y esperanza

Hasta el miércoles estará en el país para visitar Buenos Aires y Córdoba. Viene de Uruguay, donde fue recibido por una multitud. Se espera que millones de argentinos lo vean en vivo. 

Por redacción
| Hace 2 horas
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