El Papa León llega a la Argentina con un mensaje de paz y esperanza
Hasta el miércoles estará en el país para visitar Buenos Aires y Córdoba. Viene de Uruguay, donde fue recibido por una multitud. Se espera que millones de argentinos lo vean en vivo.
Por redacción
| Hace 2 horas
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21 de octubre de 2026