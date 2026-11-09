"La economía debe estar al servicio de la persona" y no al revés

El Papa León XIV visitó en la tarde de este lunes la Universidad Católica de Argentina (UCA), ubicada en Puerto Madero y se reunió con representantes del mundo del trabajo, entre ellos sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales.

En el Auditorio San Juan Pablo II del Edificio San José (Campus Papa Francisco), el Sumo Pontífice recordó que "la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía".

Luego manifestó: "Tenía un profundo deseo de encontrarme con todos ustedes, representantes del mundo del trabajo en Argentina" e hizo hincapié en que el trabajo debe contribuir a construir la realidad social mediante el aporte de todos.

En ese punto, subrayó que "el trabajo no es un instrumento de conflicto sino que ayuda a construir la realidad social".

También sostuvo que “hay que crear un equilibrio entre los principios de la economía, la visión de los empresarios y las necesidades del trabajador”, debido a que, "no es verdadero progreso aquello que aumente el bienestar de algunos trasladando los costes a las comunidades más vulnerables o o poniendo en peligro las condiciones de vida de quienes vendrán después de nosotros".

En esa línea, advirtió que, en un contexto de transformaciones económicas y tecnológicas, "allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral".

También se refirió a los desafíos que crea la Inteligencia Artificial (IA).