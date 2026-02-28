Estadística que duele: más de 200 muertos y al menos 700 heridos tras bombardeos en Irán

Equipos de rescate en un edificio bombardeado en Teherán (Irán). Foto: AMIR KHOLOUSI / AFP | ISNA.

El ataque con bombardeos a Irán por parte de Israel alarmó al mundo. Nuevamente, el mapa geopolítico se encendió tras las maniobras que desencadenaron una escalada de tensiones. De acuerdo con los datos que circulan en las principales plataformas informativas internacionales, el saldo es lamentable: más de 200 muertos y al menos 700 heridos registrados en 24 provincias iraníes.



Los números fueron difundidos por la cadena árabe Al Jazeera mediante su cuenta en la red social X (ex-Twitter). Asimismo, se espera que el conteo siga subiendo en las próximas horas.



Dentro de esta cifra están los más de 53 niños muertos tras un bombardeo israelí contra una escuela, un hecho que indignó al mundo.



Respuesta feroz



De acuerdo con los datos vertidos por BBC, el régimen de los ayatolás reaccionó a las agresiones lanzando misiles contra Israel y varias naciones de la región donde Estados Unidos tiene intereses militares o que son aliados del mismo.



"Todos los territorios ocupados y las bases criminales de Estados Unidos en la región han sido alcanzados por los potentes impactos de los misiles iraníes. Esta operación continuará sin descanso hasta que el enemigo sea derrotado de forma decisiva", dijo la Guardia Revolucionaria de Irán.



En total han sido objeto de agresiones iraníes Qatar, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak, además de Israel.



NA/CNN/Redacción.

