Máxima tensión: cerraron lugares sagrados en Jerusalén

Una vista de Jerusalén con el recinto de la Mezquita Al-Aqsa vacío. Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images.

Los bombardeos a Irán por parte de Israel despertaron la alerta internacional. No se descarta que el país pueda responder fuertemente tras los ataques. De hecho, varios países han incrementado las medidas de seguridad. Entre las principales acciones, se cerraron los lugares sagrados en Jerusalén.



Oficiales de la Policía local y efectivos de la Policía Fronteriza han sido desplegados en formaciones reforzadas y extensas desde las primeras horas en todas las áreas de Tierra Santa, fundamentalmente en la Ciudad Vieja, comunicaron los portavoces.



La ciudad más sagrada para el judaísmo y el cristianismo (y la tercera más sagrada para el islam) incluye muchos sitios de amplia relevancia que podrían ser blanco de ataques.



Una cámara web de 24 horas enfocada en el Muro Occidental mostró su plaza completamente desierta.



Asimismo, la prohibición impide cualquier reunión en la adyacente Mezquita de Al-Aqsa, cerrando el lugar más sagrado para los musulmanes en la ciudad en pleno Ramadán.



CNN/Redacción.

