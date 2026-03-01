Tu mente no se toma vacaciones: construir sobre lo hecho

Hoy, la dimensión mental es el eslabón indispensable que articula lo técnico, lo táctico y lo físico. Un deportista que vuelve a su club “como ocurre en nuestras instituciones locales” no debe enfocarse solo en recuperar su forma física, sino en auditar su "caja de herramientas mentales".

Para que este inventario sea efectivo, el deportista debe profundizar en su propio análisis con preguntas clave. Te invito a tener un espacio de reflexión para formularte estas preguntas:

¿Qué aprendí de mis momentos de mayor presión el año pasado?

¿Cómo cambió mi motivación tras los resultados obtenidos (ganara o perdiera)?

¿Qué recurso mental me hizo sentir más seguro en la cancha?

¿En qué situaciones sentí que perdí el control de mi enfoque o concentración?

¿Qué actitud de un compañero o entrenador me ayudó a rendir mejor?

¿Qué hábito fuera de la cancha (descanso, comida, pensamientos) quiero mantener este año?

Profesionalizar el deporte desde edades tempranas implica entender que la madurez mental es acumulativa. No se trata de esperar a que surja un problema para intervenir, sino de capacitar a todos los que rodean al deportista para que acompañen este proceso de construcción continua. El vacío que muchas veces sentimos en la formación actual se cubre con seguimiento, con memoria deportiva y con la convicción de que cada entrenamiento es un ladrillo más en una estructura que ya tiene historia.

Este año, el desafío para nuestros deportistas es mirar hacia atrás, no con nostalgia, sino con inventario. Reconocer el camino recorrido permite encarar la nueva competencia con una ventaja real: la autoconfianza que nace de conocerse a uno mismo. No busquemos empezar de nuevo; busquemos llegar más lejos usando la base que, con tanto esfuerzo, ya supimos construir.

Un tip para entrenadores es no ignorar lo que el grupo ya superó o experimentó el año anterior. En lugar de imponer nuevas reglas desde el vacío, podemos preguntar qué dinámicas de comunicación o apoyo mutuo les funcionaron en los momentos de mayor crisis la temporada pasada. Si el equipo ya había logrado ciertos códigos de apoyo o señales en la cancha, valídalos. Reconocer lo que ya funciona evita el agotamiento de tener que aprender todo desde cero otra vez

El rol de los padres es clave: “Escuchar más que interrogar”. Pueden ayudar a sus hijos a reflexionar sobre estas preguntas en momentos de calma, sin buscar respuestas "correctas", sino validando lo que el joven deportista sintió la temporada pasada. Alentar esta memoria deportiva en casa refuerza la autoconfianza y les enseña que su valor no depende solo del último resultado, sino de todo lo que vienen construyendo año tras año.