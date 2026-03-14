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Declaraciones contundentes

Darío Martinelli advirtió la inexistencia de la Cámara de Panaderos de Villa Mercedes

El secretario general del Sindicato de Panaderos de San Luis apuntó que personas se están adjudicando cargos en una entidad que carece de legalidad. 

Por redacción
| Hace 5 horas
Los empresarios del sector no tienen representación oficial. Martinelli alertó que hay una institución que se atribuye acciones pero está acéfala. Imagen ilustrativa. Foto: TN.

La situación institucional de los empresarios panaderos en Villa Mercedes atraviesa un momento de absoluta irregularidad. Así lo manifestó Darío Martinelli, secretario general del Sindicato de Panaderos de San Luis, quien alertó sobre la inexistencia formal de una cámara empresarial que nuclee a los dueños de los establecimientos locales.

 


En diálogo con El Diario de la República, Martinelli fue tajante respecto a quienes se presentan como autoridades del sector patronal: "Hay gente que se está arrogando cargos inexistentes y, de ser así, todas sus acciones son acéfalas porque no existe legalmente tal cámara". 

 


El dirigente explicó que, mientras el sindicato de trabajadores se encuentra normalizado y con su comisión al día, la contraparte empresarial brilla por su ausencia jurídica.

 


Irregularidad y falta de control

 


La falta de una institución representativa no es un problema menor, ya que impacta directamente en la fiscalización del rubro. Según Martinelli, la inexistencia de la cámara deriva en una falta de interlocutor para resolver problemas graves como el empleo no registrado y la falta de controles bromatológicos.

 


"Al no haber una cámara para conversar, tenemos que hacerlo con cada uno de los empresarios individualmente. Se perjudica tanto el empresario como el trabajador. Si estuvieran nucleados como corresponde, podríamos sentarnos y ver el tema del trabajo clandestino y las 'cuevas'", señaló el titular del gremio.

 

 

El comunicado oficial. Foto: gentileza Darío Martinelli. 

 


Acciones en puerta

 


A través de un comunicado oficial, el sindicato informó a la comunidad que cualquier persona que se autoproclame titular o miembro de dicha comisión deberá acreditar su nombramiento con la documentación correspondiente. De lo contrario, se iniciarán acciones ante el Poder Judicial.

 


"Voy a hacer las acciones judiciales correspondientes en el caso que haya alguna persona que se arrogue ser presidente o miembro de la comisión de la cámara de panaderos", sentenció Martinelli, subrayando que esta acefalía genera una competencia desleal para aquellos empresarios que sí cumplen con las normativas vigentes.
 

 

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