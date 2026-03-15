Viviendas "Progreso" y "Sueños": paredes partidas, parches y cuotas "impagables"

Adjudicatarios de viviendas "Progreso" y "Sueños" reclaman por el estado de las unidades entregadas en la ciudad de San Luis. Algunas presentan grietas profundas y fallas de base a escasos meses de su inauguración, otras arrojan dramas de humedad o inconvenientes que no corresponden con una casa nueva. El reclamo se agrava por el aumento constante de las cuotas, que muchos ya califican de inalcanzables frente a una contraprestación edilicia defectuosa y peligrosa.

Una de las casas, presenta daños impensados. Foto: gentileza.



Vivir bajo la amenaza del derrumbe



El caso de una madre soltera y trabajadora, que trascendió, es el reflejo de una problemática que -en mayor o menor medida- afecta a varios adjudicatarios. Recibió su casa el 5 de diciembre y, apenas cuarenta y ocho horas después, las paredes comenzaron a trizarse de techo a piso.



La situación fue desesperante e indignante, ya que los daños aparecieron tras una lluvia convencional. Queda la pregunta: ¿Qué hubiese ocurrido ante un movimiento sísmico? ¿Las consecuencias podrían haber puesto en riesgo la vida?.

La casa, toda rajada. Foto: gentileza.



Esa rabia de meses atrás, hoy sigue intacta. En el sector de la cocina y el baño, las paredes están rajadas de tal manera que incluso afectaron los azulejos. Los dormitorios y pasillos presentan grietas que atraviesan los muros, lo que deriva en filtraciones de humedad constantes.



Tras varios remiendos realizados por albañiles de la empresa constructora que no duraron ni una semana, la única solución oficial que recibió fue que debía esperar a que la rajadura se abriera más para volver a intervenir.

Según comentan los vecinos, están comprometidas al menos dos viviendas con problemas similares (una de ellas sumamente afectada). Pero muchas otras contabilizan diversos inconvenientes tal vez menores, pero inaceptables a tan poco tiempo de entrega: parecen viviendas que se hubieran entregado a 15 años de su construcción. La mayoría de los vecinos está en desacuerdo con las cuotas.

Una de las casas presenta daños en la cocina-comedor, pasillo y baño. Foto: gentileza



Incertidumbre administrativa y asfixia económica



A la crisis edilicia se le suma una irregularidad administrativa que preocupa a toda la vecindad. Según denuncian los afectados, las carpetas entregadas carecen de los planos correspondientes, un documento básico que supuestamente está en trámite por falta de firmas. Esta falta de documentación genera serias dudas sobre la fiscalización de las obras por parte del área de Infraestructura y el respaldo legal de los propietarios.

La casa, toda partida. Foto: gentileza.



En el plano económico, la realidad es asfixiante. Mientras las casas muestran problemas estructurales de base, el esquema de cuotas no se detiene y se torna imposible de abonar a término debido al peso inflacionario.



Los vecinos denuncian, además, un trato despectivo por parte de funcionarios del área de Vivienda al intentar presentar notas de reclamo para solicitar una cuota fija.