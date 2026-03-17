Crecen las quejas por desbordes cloacales y focos infecciosos en la ciudad

La situación de la red de efluentes cloacales en la ciudad ha vuelto a encender las alarmas entre los vecinos, quienes denuncian una alarmante proliferación de derrames en la vía pública. El episodio más reciente y visible tuvo lugar en el cruce de las calles Las Heras y Chacabuco, donde el afloramiento de líquidos servidos generó un ambiente insalubre y dificultades para el tránsito peatonal y vehicular durante gran parte de la jornada.



Sin embargo, los frentistas aseguran que este no es un hecho aislado, sino una problemática que se repite con una frecuencia preocupante en diversos sectores del mapa urbano. Según los testimonios recolectados, zonas como la calle Buenos Aires o la avenida Juan Gilberto Funes presentan inconvenientes de similares características de manera intermitente, lo que sugiere una saturación o falta de mantenimiento estructural en las cañerías troncales.



La indignación de la comunidad radica no solo en los olores nauseabundos que deben soportar, sino principalmente en el riesgo sanitario que representan estos focos infecciosos en plena vía pública.



El Municipio no ha logrado hasta el momento normalizar el servicio ni brindar una solución técnica que garantice el cese definitivo de estos desbordes.

