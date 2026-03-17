Fuerte cuestionamiento por el estado de abandono de un camino rural

El deplorable estado de los caminos vecinales ha vuelto a poner en pie de guerra a los vecinos y productores de la zona de Santa Martina. El trayecto que nace en la Autopista 55 y se dirige hacia la Sierra de los Comechingones presenta un deterioro tal que, según denuncian los propios usuarios, se ha vuelto una misión imposible circular por la zona, incluso para vehículos preparados para el terreno rural.



La situación reviste una gravedad particular debido a que este camino es acceso a la Escuela N° 317 "Eleodoro Francisco Vila". La gente advierte que, durante las jornadas de precipitaciones, el establecimiento queda virtualmente aislado.



A este panorama se suma el malestar del sector productivo. Los productores rurales de la región manifestaron que el tránsito de mercaderías y maquinaria se encuentra seriamente afectado, lo que impacta directamente en la economía local.



Un video difundido recientemente por los damnificados muestra zanjas profundas y sectores de barro acumulado que evidencian la falta de mantenimiento de las máquinas de Vialidad Provincial en el último tiempo.



La indignación de los vecinos de Santa Martina se traduce en un reclamo directo hacia las autoridades de Vialidad Provincial, a quienes acusan de ignorar los pedidos de reparación presentados formalmente.

