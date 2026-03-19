Powerliftin: El calendario regional arrancó en Buena Esperanza

Buena Esperanza vivió un intenso fin de semana dedicado a la fuerza, al convertirse en sede del Torneo Apertura 2026 de Powerlifting, competencia que selló el inició del calendario provincial

El salón municipal fue el escenario de este certamen organizado por Asociación Sanluiseña de Fuerza y Deportes Afines que sirvió además como instancia clasificatoria para el campeonato Nacional, al que ya accedieron cerca de 70 deportistas.

La convocatoria reunió a más de 80 atletas provenientes de distintos puntos del país, quienes compitieron en diversas categorías tanto en varones como damas.

Participaron representantes de Buenos Aires, San Juan, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de competidores de Merlo, Villa Mercedes y la ciudad de San Luis, lo que le dio al certamen un carácter regional y un alto nivel competitivo.

Otra de las notas destacadas de este torneo es que Buena Esperanza fue representada los atletas del gimnasio “Building Strength”, quienes lograron asegurar su clasificación al Nacional.

Entre los resultados más sobresalientes, en la rama femenina se destacó Xiomara Diéguez, del gimnasio “La Cueva del Vikingo”, quien obtuvo el mejor coeficiente en la categoría Open hasta 52 kilos. En tanto, entre los varones, el rendimiento más alto fue el de Suger Weinstock, representante de “Team Prez”, dentro de la categoría Open hasta 93 kilos.

A lo largo de la jornada se registraron levantamientos de gran nivel. En damas, Belén Sopeña logró 170 kilos en sentadillas, mientras que Valentina Quiroga alcanzó 80 kilos en press de banca y 170 en peso muerto.

En la competencia masculina también hubo marcas destacadas: Agustín Moreno levantó 280 kilos en sentadillas, Nicolás Hernández registró 170 kilos en press de banca y nuevamente Weinstock se llevó los aplausos al completar un peso muerto de 295 kilos.