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Trail Running

Dos puntanos corren en el “Fin del Mundo”

Se trata de María Laura Gómez y Jonathan Quevedo que participarán de una competencia de 22K que este viernes de llevará a cabo en Ushuaia. 

Por redacción
| Hace 3 horas

María Laura Gómez y Jonathan Quevedo, de San Francisco del Monte de Oro viajaron con la ilusión de llevar a lo más alto las banderas de la Argentina y de San Luis en una competencia de nivel mundial que se disputará este viernes en Ushuaia,  en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlético Sur.

 

 

La competencia se llama “VALHOLL Fin del Mundo By UTMB” y es organizada por la Organización Mundial de Trail Running. En nuestro país, la carrera se desarrollará en dos lugares, en Bariloche y en Ushuaia.

 

 

La dupla puntana, representando a San Francisco, participará en los 22 kilómetros que se correrán en un exigente circuito.

 

 

Este miércoles se cumplió el retiro de los kits, que contienen los dorsales y remera respectiva. Este viernes 20, a las 10:00, en el Cerro Castor se pondrá en marcha el exigente desafío.

 

 

“Las expectativas son las de vivir una experiencia inolvidable y hacer un buena carrera llena de sensaciones alentadoras”, señalaron los corredores de  San Luis en un mensaje que le enviaron a todos sus seguidores.

 

 

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