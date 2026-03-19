Dos puntanos corren en el “Fin del Mundo”

María Laura Gómez y Jonathan Quevedo, de San Francisco del Monte de Oro viajaron con la ilusión de llevar a lo más alto las banderas de la Argentina y de San Luis en una competencia de nivel mundial que se disputará este viernes en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlético Sur.

La competencia se llama “VALHOLL Fin del Mundo By UTMB” y es organizada por la Organización Mundial de Trail Running. En nuestro país, la carrera se desarrollará en dos lugares, en Bariloche y en Ushuaia.

La dupla puntana, representando a San Francisco, participará en los 22 kilómetros que se correrán en un exigente circuito.

Este miércoles se cumplió el retiro de los kits, que contienen los dorsales y remera respectiva. Este viernes 20, a las 10:00, en el Cerro Castor se pondrá en marcha el exigente desafío.

“Las expectativas son las de vivir una experiencia inolvidable y hacer un buena carrera llena de sensaciones alentadoras”, señalaron los corredores de San Luis en un mensaje que le enviaron a todos sus seguidores.