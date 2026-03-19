Básquet sobre ruedas: "Los Toros" buscan sponsors para comprar sillas deportivas

El básquet adaptado en San Luis vive un momento de crecimiento histórico, pero también de grandes desafíos materiales. "Los Toros", el equipo que representa a la Sociedad Española y se posiciona como el primero en su disciplina en la provincia, ha lanzado un pedido de ayuda a la comunidad y al sector comercial.



El objetivo es claro: conseguir el financiamiento necesario para adquirir al menos cinco sillas de ruedas adaptadas, un elemento indispensable para que más deportistas puedan sumarse a las canchas.



Actualmente, el equipo cuenta con 16 jugadores de diversas edades que encuentran en este deporte no solo una competencia física, sino un espacio de contención y felicidad. Sin embargo, el éxito de la convocatoria ha superado la capacidad de equipamiento del club.



"Se han sumado más chicos y hoy nos faltan sillas. Jugar nos hace felices, ayúdennos a ser un poquito más felices", expresaron los protagonistas a través de un emotivo video donde jugadores de todo el plantel invitan a la sociedad a involucrarse en su sueño.



La propuesta para los comercios y empresas locales es directa y colaborativa. Aquellos que decidan sumarse como sponsors del equipo tendrán su logo impreso en la nueva indumentaria que "Los Toros" vestirán en cada una de sus presentaciones.



Se trata de una oportunidad para que las marcas locales asocien su imagen a valores como la superación, el esfuerzo y el compromiso social, apoyando a un equipo que representa el espíritu de resiliencia de los puntanos.



El costo de las sillas de ruedas de competición es elevado, lo que hace que cada aporte, por pequeño que sea, resulte vital para la continuidad del proyecto. El básquet sobre ruedas no es solo un juego; es una herramienta de autonomía y salud.



Quienes deseen colaborar o consultar sobre las modalidades de patrocinio pueden comunicarse directamente al teléfono 2364722153. Con su apoyo, el equipo podrá seguir compitiendo y garantizando que nadie se quede fuera de la cancha por falta de recursos.

