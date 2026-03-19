El otoño se adelanta y el equinoccio es el viernes 20 a las 11:46

El almanaque y los manuales de la escuela indican que el otoño comienza el 21 de marzo, pero en realidad la estación de las hojas caídas y de los amantes de la nostalgia tiene su inicio formal con el equinoccio, que en este 2026 tendrá lugar el viernes 20 de marzo a las 11:46 de la mañana.

Es por eso que en ese horario cercano al mediodía ya se podrá decir que será otoño por la celebración del fenómeno astronómico y también por el clima, ya que se espera que la primera jornada de la estación tenga el cielo parcialmente nublado y que la temperatura descienda considerablemente, tras el calor del jueves, que fue en definitiva, el último día del verano.

El equinoccio de otoño es un fenómeno que sucede una vez al año y se produce porque el sol está a la misma altura del Ecuador, por lo que el día y la noche tienen la misma duración. En setiembre se produce el llamado equinoccio de primavera.

En cuanto al tiempo, en la jornada habrá máximas de 23 grados y viento sur con algunas ráfagas fuertes. Además, recién a las 8 de la mañana se salió del alerta que emitió las Red de Estaciones Meteorológicas y que generó tormentas fuertes en el sur de la provincia. En Martín de Loyola, Bajada nueva, Navia, Zanjitas y Varela se produjeron lluvias fuertes durante la madrugada del viernes.

El primer fin de semana otoñal tendrá las mismas características con días de temperaturas mínimas que apenas sobrepasarán los 10 grados máximas alrededor de los 20, cielos nublados y vientos fuertes y cambiantes.