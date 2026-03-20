Programa 50 Festivales: Merlo y Villa Mercedes encabezan el reparto de fondos
Ambas ciudades recibieron aportes no reintegrables superiores a los 71 millones de pesos. El Ministerio de Turismo y Cultura distribuyó el financiamiento entre diversos municipios para fortalecer la identidad local y el turismo interno.
En el marco del programa "50 Festivales de San Luis", el Gobierno de Claudio Poggi entregó aportes económicos no reintegrables destinados a la organización de celebraciones populares. Según los decretos publicados recientemente en el Boletín Oficial, Villa de Merlo y Villa Mercedes lideran la lista de beneficiarios con los montos más significativos, alcanzando cada una una cifra superior a los 71 millones de pesos.
Detrás de los dos centros urbanos más grandes, se ubica Santa Rosa del Conlara con un aporte de 25 millones de pesos. Otras localidades como Unión, Tilisarao, Villa del Carmen, Villa de la Quebrada y Navia también recibieron montos que oscilan entre los 10 y 12 millones de pesos, mientras que un grupo numeroso de municipios, entre los que se encuentran El Volcán, Saladillo y Balde, percibieron 8 millones de pesos para sus respectivos eventos.
De acuerdo a los considerandos oficiales, estos fondos deben utilizarse exclusivamente para cubrir gastos vinculados a la logística y organización de las festividades. Si bien los aportes revisten el carácter de no reintegrables, cada comuna asume la obligación de rendir cuentas documentadas conforme a la normativa vigente, garantizando así la transparencia en el uso del dinero público.
El programa también incluyó a distritos como Fraga, El Talita, Lafinur, Las Chacras, Los Manantiales, Desaguadero y La Punilla.
Aporte por aporte
Villa de Merlo: $71.073.200
Villa Mercedes: $71.000.000
Santa Rosa del Conlara: $25.000.000
Concarán: $20.000.000
Unión: $12.000.000
Tilisarao: $11.500.000
Villa del Carmen: $10.000.000
Villa de la Quebrada: $10.000.000
Navia: $10.000.000
Fraga: $8.764.800
El Talita: $8.000.000
Saladillo: $8.000.000
El Volcán: $8.000.000
Balde: $8.000.000
Lafinur: $8.000.000
Las Chacras: $8.000.000
Los Manantiales: $8.000.000
Desaguadero: $7.537.200
La Punilla: $7.000.000
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