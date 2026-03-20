Programa 50 Festivales: Merlo y Villa Mercedes encabezan el reparto de fondos

En el marco del programa "50 Festivales de San Luis", el Gobierno de Claudio Poggi entregó aportes económicos no reintegrables destinados a la organización de celebraciones populares. Según los decretos publicados recientemente en el Boletín Oficial, Villa de Merlo y Villa Mercedes lideran la lista de beneficiarios con los montos más significativos, alcanzando cada una una cifra superior a los 71 millones de pesos.



Detrás de los dos centros urbanos más grandes, se ubica Santa Rosa del Conlara con un aporte de 25 millones de pesos. Otras localidades como Unión, Tilisarao, Villa del Carmen, Villa de la Quebrada y Navia también recibieron montos que oscilan entre los 10 y 12 millones de pesos, mientras que un grupo numeroso de municipios, entre los que se encuentran El Volcán, Saladillo y Balde, percibieron 8 millones de pesos para sus respectivos eventos.



De acuerdo a los considerandos oficiales, estos fondos deben utilizarse exclusivamente para cubrir gastos vinculados a la logística y organización de las festividades. Si bien los aportes revisten el carácter de no reintegrables, cada comuna asume la obligación de rendir cuentas documentadas conforme a la normativa vigente, garantizando así la transparencia en el uso del dinero público.



El programa también incluyó a distritos como Fraga, El Talita, Lafinur, Las Chacras, Los Manantiales, Desaguadero y La Punilla.



Aporte por aporte



Villa de Merlo: $71.073.200

Villa Mercedes: $71.000.000

Santa Rosa del Conlara: $25.000.000

Concarán: $20.000.000

Unión: $12.000.000

Tilisarao: $11.500.000

Villa del Carmen: $10.000.000

Villa de la Quebrada: $10.000.000

Navia: $10.000.000

Fraga: $8.764.800

El Talita: $8.000.000

Saladillo: $8.000.000

El Volcán: $8.000.000

Balde: $8.000.000

Lafinur: $8.000.000

Las Chacras: $8.000.000

Los Manantiales: $8.000.000

Desaguadero: $7.537.200

La Punilla: $7.000.000