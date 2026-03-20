La intendencia de Merlo retiró los pañuelos blancos que estaban en la plaza

Lo que se inició como una intervención artística que tenía como fin recordar los hechos ocurridos hace 50 años con el inicio de la dictadura militar argentina, terminó en un triste hecho de censura en Merlo cuando empleados municipales fueron enviados a retirar parte del decorado que se había instalado en la Plaza Sobremonte: pañuelos que simbolizaban la lucha de las Madres de Plaza de Mayo.

Los trabajadores dijeron que tenían la orden de sacar los pañuelos que habían sido prolijamente colocados en diversos puntos de la plaza céntrica de Merlo. La actividad fue parte de la reunión que todos los miércoles organizaciones de lucha por los derechos humanos, jubilados y vecinos celebran en el espacio ubicado al frente del edificio municipal. Esta semana, el tema fue recordar los oscuros momentos vividos hace medio siglo.

Un comunicado emitido por los organizadores hizo visible la situación. “Parece que en esta ciudad las autoridades municipales no le dan importancia a la fecha y la democracia es meramente discursiva”, manifestaron los firmantes.

Los denunciantes pidieron por el fin de las persecuciones y hostigamientos basadas en las diferencias políticas que parecen ser una constante en la gestión del intendente interino de Merlo, Leonardo Rodríguez.

“No aceptan que la plaza no es de ellos, es de todos los ciudadanos, y en fechas tan caras a nuestra vida en sociedad podemos intervenirlas con respeto y sin violencia”, señalaron.