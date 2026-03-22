Impresionante triunfo de "Joaco" Pascale en la carrera del fin del mundo

La descollante tarea de Joaquín Pascale, un atleta de 18 años del Valle de Pancanta, lo consagró como el ganador de los 12 kilómetros en la carrera del fin del mundo, una exigente competencia atlética que se desarrolló el fin de semana y que tuvo muchos puntanos en sus listas.

El joven atleta sanluiseño fue el más veloz y resistente en la prueba de montaña, seguido de Ezequiel Dawson y Ian José César. “Estoy muy contento porque la estrategia salió como la había planteado”, dijo emocionado el deportista, quien aseguró que desde diciembre se prepara para la competencia.

La idea de carrera que se había planteado Joaquín fue salir a puntear desde la Wallner -una exigente subida que es el punto clave de la prueba- y mantener el ritmo, algo que finalmente pudo hacer. “Pude hacer una diferencia muy chiquita y la mantuve”, agregó el corredor que se presentó con el dorsal 5108.

El Circuito de UTMB se corrió en Ushuaia durante el fin de semana y convocó a más de 2.500 corredores de todo el país y de otras nacionalidades.

Hace cuatro años que Pascale comenzó con los entrenamientos de trail y participó en varias carreras en todo el país. Es el campeón provincial de la disciplina y se destaca por la dedicación al entrenamiento, un esfuerzo que se vio recompensado en los resultados de Tierra del Fuego.

Estudiante de Educación física, el joven se mostró muy emocionado en la meta y agradeció a su familia y a sus sponsors, que hicieron posible el viaje.