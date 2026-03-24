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24 M

Pablo Grillo se sumó a la marcha en Plaza de Mayo por los 50 años del Golpe de Estado

El fotoperiodista siguió la marcha desde el escenario central, donde tomó imágenes de las columnas de manifestantes.

Por redacción
| Hace 4 horas
Pablo Grillo en Plaza de Mayo. Foto: NA.

El fotógrafo Pablo Grillo, que el año pasado resultó herido de gravedad por la Gendarmería durante una de las marchas de los jubilados, se sumó este martes a la movilización en Plaza de Mayo por los 50 años del Golpe de Estado perpretado el 24 de marzo de 1976.

 


Visiblemente más recuperado, el fotoperiodista siguió la marcha desde el escenario central ubicado en la plaza, donde tomó imágenes de las columnas de manifestantes.

 


A principios de marzo, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de queja presentado por la defensa del gendarme Héctor Jesús Guerrero y confirmó el procesamiento del integrantes de esa fuerza por las lesiones gravísimas ocasionadas a Grillo durante una manifestación del año pasado frente al Congreso.

 


Organismos de derechos humanos realizaban este martes una marcha en Plaza de Mayo para conmemorar un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976, que en esta oportunidad tiene una simbología especial por cumplirse 50 años.

 


La Sala II del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Alejandro W. Slokar, Guillermo J. Yacobucci y Ángela E. Ledesma, declaró inadmisible la queja contra la confirmación del procesamiento por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función en concurso real con abuso de armas agravado, reiterado en cinco oportunidades.

 


Agencia Noticias Argentinas. 

 

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