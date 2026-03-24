A 50 años del Golpe: la trampa mortal que marcó el destino de Pedro Valentín Ledesma

A medio siglo del inicio de uno de los capítulos más oscuros del país, la figura de Pedro Valentín Ledesma permanece vigente. Su hermano, Francisco “Pancho” Ledesma, recordó recientemente los detalles de aquella madrugada del 20 de septiembre de 1976, cuando la maquinaria represiva del Capitán Carlos Esteban Plá, entonces subjefe de la policía provincial, marcó el destino de su familia.



El calvario comenzó con un operativo violento en la via pública. Pedro Valentín Ledesma (padre) supo de inmediato que se habían llevado a su hijo. Tras días de angustia, el 22 de septiembre logró que Plá lo recibiera. En un diálogo cargado de cinismo, el uniformado le prometió la libertad del joven, no sin antes indagar en qué vehículo se movilizaba el padre: "Busque un amigo con auto. Es peligroso", le advirtió con falsa preocupación.



El engaño final



Ledesma padre, confiando en la palabra oficial, consiguió que un amigo lo llevara en auto hasta la jefatura. Allí, Plá separó al amigo y dejó solos al padre y al hijo bajo una premisa inquietante: "El pibe no tiene nada que ver, pero no salga de su casa por quince días".



Tras el encierro, el joven estudiante de Pedagogía de la Universidad Nacional de San Luis firmó su acta de liberación. Padre e hijo se fundieron en un abrazo, sintiendo que la pesadilla terminaba. Sin embargo, cuando el padre pidió llamar a un taxi por seguridad, la respuesta fue una negativa cortante: "El teléfono no es para particulares".



Caminaron apenas tres cuadras. En la soledad de la calle, un Ford Falcon apareció de la nada. Dos hombres con el rostro cubierto bajaron violentamente y arrastraron al joven de los cabellos.



Pedro nunca más volvió a ser visto, pero su memoria no deja de gritar su nombre en el devenir de la historia.



La palabra de su hermano



En diálogo con El Diario de la República, Francisco "Pancho" Ledesma remarcó que en 50 años de historia se ha logrado entre los distintos sectores y colectivos, un fuerte repudio al terrorismo de estado, reforzando paso a paso un concepto elemental: "Nunca más".

"Mi hermano, Pedro Valentín "Negrito" Ledesma, presente, ahora y siempre", remarcó con un nudo en la garganta.