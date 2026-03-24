Alberto Pérez: "La historia será completa cuando aparezcan los 30 mil"

En un acto cargado de emotividad y memoria, Alberto Pérez recibió una copia del legajo universitario de su hermano, Adolfo Enrique Pérez, estudiante desaparecido durante la última dictadura militar.



Aunque el gesto institucional representa un avance en la reparación histórica, Alberto fue tajante sobre el vacío que aún persiste: "La historia será completa cuando aparezcan los restos de mi hermano y de los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos".



Adolfo Enrique Pérez fue secuestrado en la vía pública en la ciudad de Villa Mercedes la noche del 28 de octubre de 1976. Desde aquel momento, su nombre pasó a formar parte de la dolorosa lista de víctimas de la represión ilegal en la provincia de San Luis. Su caso, un emblema de la lucha estudiantil, integra hoy los registros de memoria de la Universidad Nacional de San Luis y del Parque de la Memoria.



Justicia en la Megacausa San Luis



La desaparición forzada de Adolfo fue un eje central en la denominada Megacausa Fiochetti II, el segundo proceso judicial por crímenes de lesa humanidad realizado en la provincia. El juicio, que inició en noviembre de 2013, puso bajo la lupa el accionar represivo en localidades como Villa Mercedes, Luján, La Toma y la capital puntana.



Durante las audiencias, el Tribunal integrado por los jueces Marcelo Alvero, Héctor Cortéz y Oscar Alberto Hergot, reconstruyó los hechos que afectaron no solo a Pérez, sino también a otras figuras clave como Graciela Fiochetti, Pedro Valentín Ledesma y Dante Bodo, entre otros.



Para Alberto Pérez, recuperar el legajo de su hermano es un paso hacia la verdad, pero no el destino final. "La verdad y la justicia son fundamentales para cerrar este capítulo doloroso de la historia argentina", afirmó, dejando en claro que mientras no se conozca el paradero de los restos, la herida social sigue abierta.