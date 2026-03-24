Cincuenta años pasaron. Miércoles de madrugada y los diarios ya estaban escritos. Al menos aquellos editados por quienes conocían lo que vendría. “Las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno”, era el título. Total normalidad en el copete.

Seiscientos meses pasaron. Ocho presidentes elegidos por el voto y algunos más que ejercieron la primera magistratura. Una reforma constitucional. Tres títulos mundiales y cuatro continentales. Cifras que son indiscutibles.

Fueron 2.876 días oscuros, desde aquel miércoles hasta el sábado 10 de diciembre de 1983. Desde entonces hasta hoy transcurrieron 15.445 días de democracia. Cifras precisas. Horas incontables.

Imposible dimensionar cuántas veces, cuántas personas pensaron durante todo ese tiempo en aquellos que desaparecieron.

Fueron 762 centros clandestinos de detención, tortura y desaparición. Una cifra —30.000— que permanece abierta y que es consenso. En aquel entonces, cerca del uno por ciento de la población fue víctima directa del terrorismo de Estado.

Presentes ahora y siempre.

Lo que sí sabemos es que aquella fue la última dictadura. Porque los que somos hoy, y pensamos en aquello, estamos dispuestos a sostener un compromiso que no admite dudas: Nunca Más.