River incorporó a un joven defensor de Argentinos

River Plate sorprendió y cerró como refuerzo al joven defensor de Argentinos Juniors, Tobías Ramírez, en una operación express.

Según pudo averiguar la Agencia NA, el 80% del pase del futbolista de 19 años fue adquirido en 5 millones de dólares brutos y se sumará al plantel en los próximos días hasta diciembre de 2029.

Si Eduardo Coudet, director técnico del Millonario, lo desea, podrá contar con el zaguero central en este semestre y reforzar la línea de fondo de cara al comienzo de la Copa Sudamericana.

Luego de doce fechas del Torneo Apertura, la Comisión Directiva de River, encabezada por Stefano Di Carlo, haría uso de la extensión por la venta de Matías Galarza Fonda con el objetivo de sumar un futbolista con proyección y futuro a las arcas del club.

La transacción se dio en medio de la necesidad del “Bicho” de La Paternal de desprenderse de jugadores ante las rápidas eliminaciones de la Copa Libertadores y la Copa Argentina, ya que no supone una atracción desde el punto de vista competitivo para un joven deportista

De esta manera, Ramírez se suma a la lista de Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz en River, quien además cuenta con las lesiones de Germán Pezzella y Juan Carlos Portillo en dicha posición.