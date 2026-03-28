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Importante operativo en Caballito

Secuestraron 600 litros de ketamina ocultos en un camión

El cargamento de droga líquida estaba disimulado en un tanque de combustible de un vehículo con patente paraguaya.

Por redacción
| Hace 1 hora
Instantes del abordaje policial. Foto: NA/Policía de la Ciudad.

Un cargamento de ketamina líquida fue descubierto este sábado por la Policía de la Ciudad durante una inspección a un camión de gran porte en el barrio porteño de Caballito. 

 


La intervención estuvo a cargo de la Brigada N° 8 de la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur. Según se pudo saber, los efectivos detectaron el vehículo sospechoso estacionado en doble fila a la altura de la avenida Juan Bautista Alberdi al 555.

 


Al realizar una requisa exhaustiva sobre la unidad, los agentes descubrieron que uno de los tanques de combustible no contenía gasoil, sino 600 litros de la sustancia anestésica. La droga si bien tiene usos médicos y veterinarios como anestésico, es considerada una droga de abuso de alta peligrosidad.

 


El hallazgo de la sustancia derivó en un inmediato dispositivo de seguridad para resguardar el perímetro y evitar incidentes en la zona comercial de Caballito.

 


El conductor del camión de nacionalidad paraguaya fue trasladado a la unidad policial y quedó a disposición de la Justicia Federal. Se investiga ahora el origen del cargamento y si el destino final de la droga era la distribución minorista en el área.

 


Agencia Noticias Argentinas. 

 

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