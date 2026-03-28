Con tres penales a favor y muy poca gente, Belgrano ganó en La Pedrera

Belgrano de Córdoba tuvo una sólida actuación y goleó por 3 a 0 a Atlético Rafaela y de esa manera consiguió avanzar a los 16avos de final en la Copa Argentina. Los autores de los goles fueron los delanteros Emiliano Rigoni, Lautaro Gutiérrez y Lucas Passerini, dos últimos desde el punto del penal.

El tanto de Rigoni llegó a los 37 minutos del primer tiempo con una gran cuota de fortuna, ya que se encontró con la pelota dentro del área para definir muy cómodo luego de una pifia de Gutiérrez.

En el complemento el “Pirata Cordobés” pudo liquidar el encuentro rápidamente desde el punto del penal, pero Lucas Zelarayán desaprovechó la oportunidad con una floja ejecución que dio en el palo y salió afuera.

Sin embargo, Belgrano pudo convertir el 2-0 a los 27 minutos del segundo tiempo, gracias a la buena ejecución desde el punto del penal de Gutiérrez, quien cruzó su remate con certeza.

Cuando parecía que ya no había lugar para nuevas emociones, llegó un nuevo penal para Belgrano que Passerini cambio por un gol a los 92 minutos que significó el 3-0 definitivo.

Este sólido triunfo le permitió a Belgrano de Córdoba avanzar a los 16avos de final de la competición, donde se enfrentará con Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que eliminó por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero.