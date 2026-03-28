Estados Unidos despliega los primeros refuerzos en Oriente Próximo

Un periodista junto al coche atacado por Israel en el que han muerto tres periodistas este sábado en Jezzine (sur de Líbano). Foto: AP/El País.

La escalada bélica en Oriente Próximo ha entrado en una fase de máxima tensión este sábado con la llegada del buque de asalto anfibio Tripoli a aguas de la región. Esta embarcación transporta el primer contingente estadounidense de refuerzos, compuesto por 3.500 infantes de Marina y marineros.



El despliegue incluye aviones caza, aeronaves de transporte y equipos tácticos de asalto anfibio que se sumarán a los 50.000 efectivos y la flota naval que Estados Unidos ya mantiene operativos en la zona.



La llegada de estas tropas ocurre de forma simultánea a la apertura de nuevos frentes de combate. Los rebeldes hutíes de Yemen oficializaron su participación activa en la contienda mediante el lanzamiento de dos misiles contra territorio israelí.



Este movimiento añade presión sobre las defensas de Israel, que al mismo tiempo ha intensificado sus operaciones militares en el sur de Líbano.



En el frente libanés, la ofensiva israelí ha provocado una fuerte condena internacional tras confirmarse la muerte de al menos tres periodistas y nueve trabajadores sanitarios en recientes bombardeos.



Entre las víctimas se encuentran Ali Shoeib, de la cadena Al Manar, y Fatime Ftuni, del medio Al Mayadeen. Mientras el Gobierno libanés califica estos ataques como crímenes de guerra, el ejército israelí ha justificado sus acciones alegando que Shoeib mantenía vínculos operativos con la milicia de Hezbolá.



Ante el agravamiento de la situación, la vía diplomática busca abrirse paso con una cumbre de urgencia liderada por Pakistán. En este encuentro participan representantes de Turquía, Egipto y Arabia Saudí, quienes intentan consensuar una hoja de ruta que permita detener la expansión del conflicto hacia Irán y estabilizar una región que se encuentra al borde de una conflagración total.



El País/Redacción.