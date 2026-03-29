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Guerra en Medio Oriente

Irán reivindica un ataque contra plantas de aluminio vinculadas a Estados Unidos

Fueron atacadas la planta de aluminio EMAL en los Emiratos Árabes Unidos y la fábrica de aluminio ALBA en Bahréin, ambas de interés militar.

Por redacción
| Hace 3 horas
Imagen de la planta de aluminio EMAL. Foto: NA.

Fuerzas de Irán se atribuyeron un ataque aéreo y naval contra dos plantas de aluminio vinculadas a la industria militar de Estados Unidos en Medio Oriente, según informó este domingo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

 


"Durante una operación combinada, los combatientes de las Fuerzas Aeroespaciales y Navales del Cuerpo del CGRI llevaron a cabo ataques efectivos contra dos instalaciones vinculadas a la industria militar y aeroespacial de EEUU en la región", señaló un comunicado reproducido por la agencia iraní IRIB.

 


Se trata de la planta de aluminio EMAL en los Emiratos Árabes Unidos y la fábrica de aluminio ALBA en Bahréin, según puntualizaron.

 


El CGRI indicó que la planta EMAL cuenta con la línea de producción de aluminio más larga del mundo y una capacidad de fabricación de 1,3 millones de toneladas de aluminio al año.

 


El ataque se enmarca dentro de las operaciones encaradas por el Gobierno de Teherán como represalia por los bombardeos sobre territorio iraní realizados desde el 28 de febrero último por los Estados Unidos e Israel.

 


Agencia Noticias Argentinas. 
 

 

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