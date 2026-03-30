Lucía Juárez voló en Salta y se quedó con una carrera durísima

Todo parece indicar que el 2026 tendrá en Lucía Juárez, la notable fondista puntana, los mismos éxitos que el 2025. En el inicio de la temporada, la representante de Los Linces se quedó con los 10 kilómetros de la prueba New Balance que se realizó en Salta.

La puntana cruzó la meta antes que nadie en su categoría con un tiempo de 37 minutos y 3 segundos que hace ilusionar para el resto del año. “Fue una carrera muy dura, con un circuito que costó bastante. Sabía que no se podía salir a buscar una buena marca, pero sí a darle pelea a las subidas y los desniveles”, dijo la atleta.

La carrera salteña fue la segunda etapa del Campeonato Nacional de ruta 10K.

Lucía dijo que más allá del primer puesto, se lleva en su corazón “el gran fin de semana que pasé. A pesar de todo, yo jamás voy a rendirme”, posteó en sus redes sociales, donde además aclaró que “estos logros no son solo míos”.

El podio femenino de los 10K quedó completado por Maira Díaz, quien hizo un tiempo de 39:50 y Delfina Álvarez, con 40:09.