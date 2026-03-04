UNSL: abren las puertas a mayores de 25 años sin título secundario

Para lograr el ingreso, los aspirantes deberán participar de un acompañamiento virtual. Foto: UNSL.

La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) puso en marcha una nueva convocatoria destinada a personas mayores de 25 años que, por diversos motivos, no finalizaron sus estudios secundarios pero desean cursar una carrera de pregrado o grado.



Esta iniciativa se fundamenta en el artículo 7º de la Ley de Educación Superior Nº 24.521, el cual permite de manera excepcional el acceso a la universidad siempre que los postulantes demuestren preparación o experiencia laboral vinculada a la carrera elegida y superen las instancias evaluativas institucionales.



Bajo la coordinación de la Secretaría Académica, de Innovación Educativa y Posgrado, el proceso busca promover la inclusión educativa y ampliar el acceso a la enseñanza superior.



Para lograr el ingreso, los aspirantes deberán participar de un trayecto de acompañamiento virtual que se desarrollará entre abril y mayo, diseñado para fortalecer las capacidades de estudio.



Posteriormente, deberán acreditar competencias generales a través de dos exámenes presenciales obligatorios: comprensión de textos y expresión escrita, y resolución de problemas. La aprobación de estos módulos otorga una validez de dos años para formalizar la inscripción definitiva en las facultades.



El calendario establecido para este 2026 estipula que la inscripción online permanecerá abierta hasta el 31 de marzo a través del campus virtual de la UNSL. Tras una reunión informativa prevista para el 1 de abril, los postulantes iniciarán el cursado de apoyo.



Las evaluaciones finales tendrán lugar durante el mes de junio: el lunes 8 se evaluará el área de textos y el jueves 11 la de resolución de problemas, contando ambos exámenes con sus respectivas instancias de recuperatorio a fines del mismo mes para garantizar mayores oportunidades de ingreso.



Para completar el registro, los interesados deben presentar copia del DNI y el certificado de estudios secundarios incompletos en el formulario digital.



Una vez superadas las evaluaciones y emitida la resolución oficial por parte de la Universidad, los aspirantes quedarán habilitados para realizar la preinscripción a la carrera de su elección, integrándose plenamente a la vida académica de la institución.



Para consultas adicionales, la Universidad dispuso el correo electrónico mayores.25.unsl@gmail.com como canal oficial de comunicación.



UNSL/Redacción.

