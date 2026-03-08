¿Cansado todo el día?

Hay algo curioso en la vida moderna: cada vez hacemos menos esfuerzo físico… pero cada vez nos sentimos más cansados.

Lo escucho todo el tiempo.

Personas de distintas edades, con trabajos y rutinas muy diferentes, me dicen exactamente lo mismo:

-"Llego a la noche agotado."

-"No tengo energía para nada."

-"Todo el día me siento cansado."

Y, lo llamativo es que muchas veces ese cansancio aparece incluso cuando el cuerpo casi no se movió demasiado durante el día.

Vivimos en una época llena de comodidades. Autos que nos llevan a todos lados, ascensores, aplicaciones que resuelven tareas, compras que llegan a la puerta de casa.

Muchas cosas que antes requerían movimiento hoy se resuelven con solo tocar una pantalla.

Y, aunque eso nos facilita la vida, también tiene un efecto secundario: nos movemos cada vez menos.

El problema es que el cuerpo humano no está diseñado para vivir quieto.

Durante miles de años, moverse fue parte natural de la vida. Caminar, cargar cosas, subir, bajar, desplazarse de un lugar a otro.

Hoy, en cambio, muchas personas pasan gran parte del día sentadas o con muy poco movimiento. Y cuando el cuerpo permanece demasiado tiempo inactivo, empieza a pasar factura.

Aparecen dolores de espalda.

Rigidez en el cuerpo.

Falta de energía.

Esa sensación de cansancio constante que muchas personas ya naturalizaron.

Y acá aparece una paradoja interesante: cuando nos sentimos cansados, muchas veces creemos que la solución es descansar más.

Pero en muchos casos el cuerpo necesita exactamente lo contrario.

Necesita moverse.

La buena noticia es que no hace falta convertirse en atleta ni pasar horas en un gimnasio para empezar a sentir una diferencia. Muchas veces la energía vuelve cuando recuperamos algo que antes era natural: el hábito de movernos más durante el día.

Algunas ideas simples pueden ayudar mucho:

Moverse unos minutos al empezar el día.

Una caminata corta, algunos estiramientos o ejercicios de movilidad pueden activar el cuerpo y mejorar la energía.

Levantarse cada tanto si pasamos muchas horas sentados.

Dos o tres minutos de movimiento cada hora ayudan a que el cuerpo no se “apague”.

Caminar más en la vida cotidiana.

Usar escaleras, caminar algunas cuadras más o aprovechar espacios verdes son pequeñas decisiones que suman mucho movimiento.

Encontrar una actividad que resulte agradable.

Bicicleta, caminatas, running o clases grupales. El mejor ejercicio siempre será el que podamos sostener en el tiempo.

Cuando el cuerpo vuelve a moverse con regularidad, algo empieza a cambiar. Mejora la circulación, el metabolismo se activa y el cerebro libera sustancias que ayudan a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo.

Y muchas personas descubren algo que no esperaban: la energía empieza a volver.

Porque muchas veces el problema no es que el cuerpo esté fallando.

El problema es que lo estamos usando cada vez menos.

Y cuando volvemos a moverlo, responde.

A veces creemos que para sentirnos mejor necesitamos hacer menos.

Pero muchas veces ocurre lo contrario.

La energía que sentimos que nos falta no se recupera quedándonos quietos.

Se recupera moviendo el cuerpo.