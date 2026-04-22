Los incumbentes siguen invirtiendo: San Luis, entre las provincias que más lo notan

San Luis fue la provincia más afectada del país por el ajuste metodológico derivado de la incorporación del Censo 2022 como base demográfica. Su tasa de penetración de internet fija cayó 21,54 puntos porcentuales entre el tercer y el cuarto trimestre de 2025, pasando de 120,31% a 98,77% de los hogares. Ninguna otra jurisdicción registró una variación de esa magnitud en el período.

Sin embargo, este dato exige una lectura cuidadosa. La caída no refleja desconexiones reales sino la corrección de una sobreestimación acumulada durante años: el Censo 2022 reveló que San Luis tiene más hogares de los que proyectaban las estimaciones basadas en el censo de 2010, lo que automáticamente redujo el cociente. Los 181.732 accesos activos no disminuyeron; fue el denominador de la fórmula el que creció.

Depurado ese efecto, San Luis cierra 2025 como la segunda provincia con mayor penetración de internet fija del país, solo detrás de CABA (108,98%), y por encima de La Pampa (97,10%), Tierra del Fuego (94,97%), Buenos Aires (92,13%) y el promedio nacional (80,64%). Esa posición refleja una cobertura de red que, en términos relativos, ubica a la provincia en la vanguardia del interior argentino.

Velocidad de descarga

La velocidad media de descarga en San Luis alcanzó los 252,65 Mbps en el cuarto trimestre de 2025, valor que supera el promedio nacional de 245,53 Mbps y posiciona a la provincia en el tercer lugar del ranking, detrás de CABA (343,10 Mbps) y Buenos Aires (303,39 Mbps), y por delante de San Juan (248,34 Mbps) y Neuquén (234,65 Mbps).

Este resultado es notable considerando que la velocidad media está correlacionada con la penetración de fibra óptica: las provincias más rápidas son generalmente aquellas con mayor proporción de accesos por este medio. San Luis confirma con estos datos que su infraestructura de acceso no solo es extensa sino también de calidad técnica superior al promedio del interior del país.

La variación respecto del trimestre anterior fue de +22,51 Mbps (+9,8%), el cuarto mayor salto trimestral del país, lo que indica que el despliegue de fibra en la provincia sigue activo y generando mejoras perceptibles en las velocidades disponibles. A nivel nacional, el tendido de fibra está siendo impulsado principalmente por los operadores incumbentes Telefónica (Movistar) y Telecom (Personal/Fibertel), aunque en el interior del país operadores alternativos regionales también contribuyen al despliegue. Los datos de ENACOM no desagregan la inversión por operador, pero la correlación entre la expansión de fibra y la mejora en velocidades resulta directa e inequívoca.

Evolución trimestral 2025

El seguimiento trimestral del año permite apreciar la trayectoria de San Luis durante 2025 y contextualizar el impacto del ajuste censal en perspectiva:

La lectura de la serie trimestral despeja cualquier ambigüedad: la velocidad de descarga creció de manera continua a lo largo de todo el año, con el mayor salto registrado precisamente en el último trimestre (+22,51 Mbps). La caída en la tasa de penetración es exclusivamente el resultado del cambio de base demográfica, no de una reversión en la cobertura.

San Luis registró 703.623 accesos móviles al cierre de 2025, equivalentes a una tasa de penetración de 130,96 accesos por cada 100 habitantes. Este valor es superior al promedio de las provincias del interior del país pero se ubica ligeramente por debajo del promedio nacional de 139,05, diferencia que en parte refleja la menor densidad poblacional relativa.

La provincia representa el 1,09% del total de accesos móviles del país, proporción coherente con su peso demográfico. La tasa de penetración de 130,96 coloca a San Luis en el grupo de provincias con cobertura por encima del umbral de 100 accesos por habitante, lo que implica que prácticamente toda la población con capacidad de uso cuenta con al menos una línea activa.

En el contexto de la tendencia nacional, el dato más relevante para San Luis —como para el resto de las provincias— es el crecimiento del segmento pospago a nivel país. El total nacional de accesos pospago creció de 8,57 millones en 2024 a 8,91 millones en 2025, impulsado por la demanda de mayor cuota de datos. Sin datos desagregados por provincia para esta variable, el comportamiento provincial debería alinearse con esa tendencia, especialmente en una provincia con alto índice de conectividad general.

San Luis en el Mapa Nacional

El siguiente cuadro consolida todos los indicadores disponibles para San Luis en el 4T 2025, comparados con el promedio nacional y con las jurisdicciones de referencia inmediata en cada dimensión:

Conclusiones

San Luis presenta al cierre de 2025 un perfil de conectividad que la distingue favorablemente del conjunto del interior argentino. Los datos del ENACOM permiten extraer tres conclusiones concretas:

• La caída nominal en penetración no es una señal de alerta. El ajuste censal absorbió más de 21 puntos porcentuales de la tasa de penetración de internet fija, pero la posición estructural de la provincia —tercer lugar nacional con casi el 99% de los hogares conectados— no se vio alterada. El denominador cambió; la red, no.

• La calidad de la conectividad es la fortaleza diferencial. Una velocidad media de 252,65 Mbps —tercera del país y por encima del promedio nacional— indica que la infraestructura desplegada no solo es extensa sino técnicamente competitiva. El crecimiento trimestral de +22,51 Mbps sugiere que el despliegue de fibra óptica sigue activo.

• La convergencia entre cobertura y calidad posiciona a San Luis como caso de referencia para el análisis de políticas de conectividad en el interior del país. La combinación de alta penetración y alta velocidad es poco frecuente fuera del área metropolitana y merece atención específica en el debate sobre brecha digital.

Datos: ENACOM — Informes Trimestrales 4T 2025 (Acceso a Internet Fija, Comunicaciones Móviles, Indicadores Generales).