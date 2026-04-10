Los chicos novedosos del rock tienen cosas que no pueden contar

La fecha que hará “Winona riders” en San Luis no podía ser más oportuna. La banda llega solo un día después del lanzamiento de su nuevo disco y con las energías al 100 por ciento, por más que el nombre del álbum, “0%”, indique lo contrario.

Los ánimos del grupo son óptimos, según señaló a El Diario de la República Ricky Morales, guitarrista de la agrupación, desde San Juan, donde empezó la gira cuyana. “Estamos muy contentos por el disco y por las actuaciones que se vienen”, sostuvo.

Una de esas actuaciones es la que el quinteto dará en “Comuna” el sábado a la noche, en su tercera visita a la provincia. Morales estaba expectante porque al menos esta vez, a diferencia de los dos shows anteriores en San Luis, la banda llegará a la provincia por la mañana y tendrá tiempo de recorrer la ciudad.

Además, será la primera vez que toquen un sábado, tras dos shows de domingo en San Luis, uno en Comuna y otro en Cede, el bar del centro de la ciudad. La banda invitada para esta ocasión será “Noiscut”.

Pero la mayor alegría de “Winona…” por estos días es el lanzamiento de su quinto disco, compuesto de 13 canciones, muchas de las cuales estarán en la presentación del sábado. “Es el primer disco en el que nos quedamos sin temas para grabar, ya no nos quedan canciones pendientes”, dijo Morales en la explicación del nombre del disco.

De alguna manera “0%” es un “disco hermano” de “Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal”, el álbum anterior. Ricky explicó esa idea en que las canciones de ambos fueron compuestas en el mismo tiempo y que las grabaciones solo tuvieron apenas un mes de diferencia.

“De hecho en un momento pensamos editar un disco doble o con menos tiempos de diferencia, pero la intuición de la banda nos dijo hiciéramos las cosas con calma, para hacerlas mejor”, sostuvo el guitarrista.

Morales agregó que la banda se tomó cinco discos para establecer “ciertos manejos con los conceptos” y que a partir del nuevo trabajo sienten que están nuevamente en un punto inicial, “aunque con las bases ya construidas”.

La primera parte del año, “Winona…” continuará de gira por el interior del país, con la perspectiva de en la segunda mitad regresar a Europa y más cerca de fin de año hacer la presentación oficial de “0%” en Buenos Aires.