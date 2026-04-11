El juez poggista que quiere más poder pero solo acumula pruebas en su contra

Para contrarrestar la fuerza de las evidencias en su contra en la causa de El Caburé, Víctor Endeiza eligió mostrarse más que de costumbre, pero ante el ámbito que le queda cómodo y donde lo respetan más por obligación jerárquica que por mérito propio. El miembro del Superior Tribunal de Justicia decidió a mitad de semana viajar a Villa Mercedes para reunirse con empleados y funcionarios judiciales.

No faltaron los malpensados que indicaron su sorpresa por el destino que eligió el cortesano ubicado por el gobernador Claudio Poggi. En Villa Mercedes, casualmente, se sustancia la causa judicial que lo desvela y que lo mantiene preocupado, por más que ante sus cercanos intente demostrar lo contrario.

La posición de Endeiza en la investigación sufrió un duro revés al publicarse los chats que intercambió con Darío Oviedo Helfenberger, imputado en la causa por el robo del maíz, en donde autoriza la cosecha, un acto que constituyó en definitiva el inicio del millonario robo.

Entre las múltiples reuniones que el miembro del Superior Tribunal de Justicia mantuvo en Villa Mercedes participó de una particularmente extensa con miembros del sindicato de empleados, justo en la semana en la que el gremio renovó las autoridades. Ese cambio de mando se produjo en medio de la tensión y versiones confusas por las razones que llevaron a dimitir al antiguo delegado.

Aunque el encuentro fue pedido por el sindicato, Endeiza se apuró en atenderlos en su afán de congraciarse con los empleados y sumar poder dentro del Palacio de Justicia, una acción que choca con fiereza ante la mirada cada vez más desconfiada de los otros integrantes de la Corte puntana.

Solo por decoro y respeto institucional, los otros miembros del Superior Tribunal mantienen un saludable silencio público sobre la incomódisima posición de Endeiza en su cargo, pero en más de una ocasión esbozaron en privado lo conducente que sería que su colega renunciara.

Incluso en los pasillos de Tribunales, alguien recordó un hecho a veces olvidado pero que ocurrió hace menos de un año. “Por muchos menos de lo que lo acusan a Endeiza, la jueza Cecilia Chada tuvo que renunciar”.

De todos modos, que Víctor deje un cargo en el que tiene garantizado buen sueldo y estatus parece más difícil que sume adhesiones en su continuidad en el corto plazo. Hay quienes recuerdan que todavía el cortesano retiene el cargo de camarista en Villa Mercedes, al que podría regresar en el caso improbable que se aleje de la Corte y que el gobernador, de quien es íntimo amigos, no le reserva algún puesto en el Ejecutivo.

De hecho, Endeiza tampoco renunció a su nombramiento judicial cuando fue fiscal de Estado, en el amanecer de la gestión poggista, acostumbrado como está a vivir muy bien a costas de las arcas públicas.

Ese beneficio está adherido a la personalidad del juez desde su más tierna infancia, pues su padre, Eduardo Aníbal “El Gaucho” Endeiza tampoco conoció más trabajo que el que le proporcionó su tarea como funcionario público. El profesional ocupó funciones ejecutivas y legislativas, fue diputado nacional y colaborador de los gobiernos justicialistas de los inicios de la democracia puntana.

Distinto fue el rol de su madre, Silvia Rodríguez, quien amén de pasar una gestión como ministra de Educación de Alberto Rodríguez Saá, es la dueña de uno de los colegios privados más exclusivos de la provincia.