Un jugador de Gimnasia de Jujuy fue detenido por gritar “bomba” dentro de un avión

El lateral izquierdo de Gimnasia de Jujuy, Emiliano Jesús Endrizzi, fue detenido por gritar que “bomba” en el avión que trasladaba al equipo a Buenos Aires para enfrentar a Agropecuario Argentino por la novena fecha de la Primera Nacional.



Las autoridades tuvieron que activar el protocolo de seguridad anti bombas, causando el desembarque de la tripulación, para que personal especializado pueda revisar de la aeronave y descartar cualquier tipo de amenaza



Además, según testigos del hecho que ocurrió horas antes de que Gimnasia de Jujuy partiera hacia Buenos Aires para su encuentro ante "el Sojero" el domingo a las 16, afirmaron que el jugador lo habría dicho en formato de “broma”.



Si bien habría sido una broma del futbolista, lo cierto es que su continuidad en el club jujeño corre peligro ya que, en su comunicado, la institución aseguró que “el cuerpo de abogados del club ya tomó intervención en el caso”.



“El club deja expresamente aclarado que, de confirmarse, se trataría de una manifestación de carácter estrictamente individual, ajena a los valores y a la conducta que promueve la institución. El club manifiesta su total disposición a colaborar con las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos, y se mantiene a la espera de las decisiones que se adopten, a fin de evaluar, en su caso, las medidas internas que pudieran corresponder. Asimismo, se informa que será la autoridad competente quien determine la reprogramación del vuelo en el día de la fecha y su correspondiente horario, una vez cumplidas las medidas previstas en el protocolo de seguridad aplicable” agregó Gimnasia de Jujuy.

