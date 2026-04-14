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La inflación de marzo fue del 3,4% y acumuló 9,4% en el primer trimestre del año

El INDEC publicó el dato correspondiente al tercer mes del año. El IPC nacional superó la marca de los tres puntos.

Por redacción
| Hace 1 hora
Medido contra marzo del 2025, el Índice de Precios la Consumidor (IPC) tuvo una variación del 32,6%.

La inflación de marzo se aceleró al 3,4% y acumuló un aumento del 9,4% en el primer trimestre del año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

 


Medido contra marzo del 2025, el Índice de Precios la Consumidor (IPC) tuvo una variación del 32,6%.

 


La división con mayor aumento fue Educación, con 12,1%. Si bien la suba suele darse por el fenómeno de estacionalidad, el alza que marcó el rubro fue mucho mayor que la media.

 


Le siguió Transporte, con el 4,1%, debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el precio de los combustibles incrementó su valor en un 23%.

 


Con respecto a las divisiones con menor aumento en marzo quedaron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

 


Los precios Regulados (5,1%) tuvieron el mayor incremento por ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación, seguidos por eI IPC núcleo (3,2%) -quedando levemente por debajo del nivel general- y Estacionales (1%).

 


Agencia Noticias Argentinas. 

 

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