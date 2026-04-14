La inflación de marzo fue del 3,4% y acumuló 9,4% en el primer trimestre del año
El INDEC publicó el dato correspondiente al tercer mes del año. El IPC nacional superó la marca de los tres puntos.
La inflación de marzo se aceleró al 3,4% y acumuló un aumento del 9,4% en el primer trimestre del año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Medido contra marzo del 2025, el Índice de Precios la Consumidor (IPC) tuvo una variación del 32,6%.
La división con mayor aumento fue Educación, con 12,1%. Si bien la suba suele darse por el fenómeno de estacionalidad, el alza que marcó el rubro fue mucho mayor que la media.
Le siguió Transporte, con el 4,1%, debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el precio de los combustibles incrementó su valor en un 23%.
Con respecto a las divisiones con menor aumento en marzo quedaron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).
Los precios Regulados (5,1%) tuvieron el mayor incremento por ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación, seguidos por eI IPC núcleo (3,2%) -quedando levemente por debajo del nivel general- y Estacionales (1%).
Agencia Noticias Argentinas.
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