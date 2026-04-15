Una diabetóloga alertó una "crisis por falta de políticas integrales" en la provincia

La especialista, Silvia Quiroga, se desempeña en la Maternidad Central "Dr. Carlos Alberto Luco", de Villa Mercedes. Expuso el drama actual de la salud pública. Foto: ANSL.

La situación del sistema sanitario en la provincia atraviesa uno de sus momentos más delicados, marcado por la falta de recursos humanos y la ausencia de una planificación de fondo. Así lo manifestó la doctora Silvia Quiroga, médica diabetóloga de Villa Mercedes, quien expresó su profunda preocupación por el estado actual de la salud pública.



La profesional, que se desempeña en la Maternidad Central "Dr. Carlos Alberto Luco" bajo la modalidad de monotributista, cuestionó la gestión gubernamental al señalar que la infraestructura por sí sola no garantiza el acceso a la salud si no cuenta con el respaldo de profesionales debidamente remunerados y condiciones laborales dignas.



Quiroga sostuvo que, a pesar de la existencia de edificios modernos y obras de gran envergadura, el sistema falla estructuralmente porque no se prioriza el recurso humano necesario para su funcionamiento.



Según la especialista, quien cuenta con una trayectoria en la medicina que se remonta a 1982, San Luis se encuentra actualmente sin un plan de salud claro, una realidad que la inquieta tanto en su rol de profesional como de ciudadana.



Esta postura coincide con el malestar generalizado en la Maternidad Luco, donde el personal denuncia un agotamiento físico y emocional extremo derivado de la escasez de especialistas.



El núcleo del conflicto radica en la pérdida del poder adquisitivo y los bajos salarios, factores que han provocado una migración masiva de médicos hacia provincias vecinas en busca de mejores condiciones.



Esta fuga de talentos deja a los hospitales locales en una situación de vulnerabilidad extrema, con residentes que han rechazado aumentos considerados insuficientes y una saturación que demora críticamente la atención de los pacientes.



La doctora enfatizó que un edificio no cumple su función social si las políticas actuales terminan por "vaciarlo" de sus trabajadores más capacitados.



La crisis no se limita únicamente a la falta de personal, sino que se extiende a la carencia de insumos básicos y medicamentos en diversos centros de salud.



El panorama es especialmente grave en el área de Salud Mental, donde la falta de profesionales y la demora en los turnos impiden dar respuesta al incremento de casos de adicciones y patologías psíquicas.



Mientras tanto, los vecinos enfrentan obstáculos cada vez mayores para recibir atención médica básica, describiendo el presente sanitario como una crisis interminable que pone en riesgo la estabilidad social de la provincia.