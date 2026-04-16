Bebas cambiadas al nacer: una herida de cuatro décadas y su parecido a un caso puntano

Hospital Italiano de Buenos Aires. Tras cuatro décadas, se conoció una verdad sobre una negligencia que ahora le cambió la vida a dos familias.

El caso que esta semana salió a la luz y que motivó una investigación judicial por “supresión de identidad”, se originó cuando Paula, que es abogada y que reside en Miami, se hizo un test de ancestros por curiosidad y descubrió que no tenía ninguna compatibilidad genética con sus padres. La otra parte de esta particular historia, Gabriela, reside en Morón, en Buenos Aires.

La confirmación del resultado del análisis genético golpeó duro la familia de Paula, “especialmente a su madre, quien recordaba perfectamente haber llevado adelante el embarazo”, dijo en un extenso informe el diario Popular.

Para dilucidar lo ocurrido en marzo 1986, Paula y su familia contrataron al abogado Ignacio Leguizamón Peña. Tras un planteo en la justicia, el Hospital Italiano habilitó sus archivos y “el abogado se encontró con un desorden administrativo que resultó ser la clave del misterio”.

El profesional detectó que, por el sistema de cambio de guardia a las 8 de la mañana, los nacimientos de la madrugada se anotaban en el día anterior. De esa revisión de los libros de guardia, surgió que “el 22 de marzo no había ningún nacimiento femenino registrado, lo cual nos llamó la atención. Había dos el 23 y ocho el 21. Es decir, había eventualmente diez familias involucradas”, señaló Leguizamón.

Al profundizar la investigación, que incluyó los datos Registro Civil, el profesional logró identificar a la otra beba involucrada en el intercambio. "Ambas habían nacido con una diferencia de 13 minutos, con el mismo peso y bajo la atención de la misma partera”, reveló el letrado.

Con la verdad en las manos, el abogado buscó y encontró a la otra protagonista de la historia: Gabriela.

Seguidamente los estudios de ADN constaron la verdad. Gabriela y su madre no eran parientes biológicas y a partir de ese momento, la verdad ya no se pudo ocultar más y el reencuentro definitivo entre las dos familias se dio finalmente en un shopping de Buenos Aires, donde pasaron seis horas charlando y tratando de asimilar lo sucedido. Fue el primer paso para intentar sanar una herida que estuvo abierta, aunque nadie lo supiera, durante cuatro décadas.

Ahora es el turno de la justicia, que tendrá que establecer las responsabilidades por el grave error cometido en el Hospital Italiano. Mientras tanto, Paula y Gabriela, junto a sus familias, se enfrentan y reacomodan ante a la nueva realidad.

Un caso parecido en San Luis

Los estudios de ADN que se realizó una pareja de Concarán en un proceso de separación destapó en el 2025 una gravísima irregularidad que, el 7 de marzo del 2022, se produjo en la Clínica Italia de San Luis.

A través de esa prueba, se constató que el matrimonio en conflicto había criado una nena que no era su hija biológica, lo que derivó en una denuncia en la justicia y en una investigación que obligó a la Clínica Italia a abrir sus archivos.

En este procedimiento se descubrió que ese día hubo cuatro nacimientos y, tras el entrecruzamiento de información y al menos 12 exámenes de ADN, fue detectada la familia que tenía la otra beba intercambiada.

A partir de ese momento, las autoridades involucradas en investigar lo sucedido, le cerraron todos los caminos a la información. Nunca se supo, pese a las consultas realizadas, si las nenas ya están con sus padres biológicos y qué medidas se tomaron con los responsables del error. Menos aún si se estableció si fue una equivocación involuntaria o un acto doloso.