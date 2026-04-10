Fueron a rescatar a un cóndor andino pero era un jote cabeza colorada

El Departamento de Fauna de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza concretó el rescate de un pichón de un ave que en un primer momento se creyó que se trataba de un cóndor andino, pero que finalmente pertenecía a otra especie.

Tras recibir un aviso sobre un “posible” ejemplar posado a orillas del agua, el guardaparque Ángel Napoleón activó el protocolo de verificación. El rescate se realizó en el marco del reciente nacimiento de un pichón de cóndor en el Parque Provincial Tupungato, tras lo cual se realizó un seguimiento especial, ya que cada nuevo ejemplar en un hito para la conservación.

Ante la dificultad de confirmar la situación con equipo de larga distancia, se sumaron voluntarios especializados en el monitoreo de la especie y, tras una inspección cercana facilitada por la colaboración de un prestador turístico local que aportó una embarcación, se determinó que el ejemplar correspondía a un jote cabeza colorada, no a un cóndor andino.

El ave, que se encontraba en aparente estado de reposo cerca del agua, fue asistida mediante estímulos sonoros que permitieron verificar su óptimo estado sanitario y su capacidad de vuelo.

El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, subrayó que “este tipo de intervenciones forman parte de un trabajo sostenido que Mendoza viene consolidando en materia de conservación. El monitoreo permanente, la articulación con organizaciones especializadas y la presencia en territorio son claves para proteger al cóndor andino".